I malá pomoc je pro někoho velkou pomocí. Tak zní motto Aleny Novákové z Domažlicka, která už čtvrtým rokem pomáhá čtyřleté etiopské holčičce Mimi a její rodině v jihozápadní části Etiopie.

Život v Bonga a oblasti Keffa. Foto: archiv Aleny Novákové | Foto: archiv Aleny Novákové

Alena si Mimi a její rodinu doslova vybrala. Na začátku se ale snažila zapojit do charit jako je Voda pro Afriku. „Bohužel jsou tyhle charity a organizace především o penězích,“ vypráví Alena, která se poprvé do černé Afriky a do Etiopie vypravila v roce 2017. Zvolila si oblast medu a kávy – Keffa u zhruab dvacetitisícového města Bonga, kde strávila téměř tři týdny v místním katolickém domě.