V čele se známým hercem Jakubem Kohákem, který se zhostil role kapitána Hejkala. „Jako hlavní odpadkoušolog je vyzbrojen hanbostřílem, jímž metá znamení hanby na rozmnožovače a proklíná je,“ doplnil neobvyklou osvětu jeden z autorů David Palivec.

S týmem lovců odpadkoušů se v Podyjí mohou zájemci setkat od pátku do neděle a pak následující tři víkendy, vždy před návštěvnickým střediskem v Čížově. „Lidé mohou podepsat slib kapitánu Hejkalovi a poté sdílet své fotografie na našem facebooku v duchu Co si do přírody přinesu, také si z ní odnesu. Vyhrát mohou outdoorovou kameru,“ lákal Palivec.

Netradiční osvěta

Vybaveni sáčky a rukavicemi pak mohou dobrodinci sbírat odpadky, které v parku nahromadili jiní. Vítaná akce i pro správce parku.

„Pandemická doba přivedla do přírody víc lidí, s tím souvisí také větší množství odpadků, včetně roušek. Díky dlouhé životnosti se z nich v přírodě můžeme těšit možná sto let. Naši strážci je uklízí neustále, pokud nám lidé pomohou, uvítáme to,“ ocenil netradiční osvětu mluvčí parku Podyjí David Grossmann.

Podle ředitele národního parku Tomáše Rothröckla je už na každém návštěvníkovi, zda odjede z parku s hanebným cejchem odhazovače, nebo skvělým pocitem lovce odpadkoušů.

„Dokonce zvažujeme, že bychom analýzy ulovených odpadkoušů nabídli podnikům jako marketingové výzkumy. Z nedopalků smrdutých jsme například schopni vyčíst, která značka cigaret je nejoblíbenější mezi milovníky čerstvého vzduchu. Podle lahví a plechovek spolehlivě určit nejpopulárnější nápoje. Dokonce i to, kterých televizorů se domácnosti zbavují. Jenže bychom radši zkoumali a zachovávali panenskou přírodu Podyjí a s odpadkouši se nezdržovali,“ naladil se na vlnu netradiční osvěty Rothröckl.