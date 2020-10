První případ se stal téměř před dvěma lety, v sobotu 13. října v pražských Kyjích na dětském hřišti. Tam chlapík přistoupil k jedné z dívek, začal se jí dotýkat a zval ji pod různými záminkami na procházku. Poškozená dívenka si podezřelého při tom natočila, ten raději přestal a utekl pryč.

Holčička vše řekla doma rodičům, kteří video předali policistům a tak okamžitě proběhla rozsáhlá pátrací akce po podezřelém muži. Ten však, podle později zjištěných informací, opustil v úterý 16. října 2018 Českou republiku, protože byl vyhoštěn.

Zdroj: Policie ČR

Jednačtyřicetiletý cizinec se však téměř po dvou letech do republiky vrátil a zaútočil znovu. V neděli 4. října na stejném místě. Modus operandi byl stejný a obětí se v tomto případě stal chlapec mladší patnácti let, kterého podezřelý nejprve osahával a následně ho pobízel k sexuálním praktikám.

Vyděšený chlapec před nebezpečným mužem utekl domů, kde vše pověděl svému otci, který zavolal na linku 158. Operační důstojník na místo ihned zavolal několik hlídek, aby v okolí pátraly po podezřelém.

"Policisté z místního oddělení Kyje muže odpovídajícího popisu nalezli nedaleko od místa činu a to ve večerce, kde popíjel alkohol. Jelikož nedbal zákonných výzev policistů, byl za užití donucovacích prostředků zpacifikován a omezen na osobní svobodě," informovala mluvčí pražské policie Violeta Siřišťová.

Muž je za mřížemi

V současné chvíli je jednačtyřicetiletý cizinec obviněný ze spáchání trestných činů navazování nedovoleného kontaktu s dítětem a výtržnictví. V případě odsouzení mu hrozí až dva roky za mřížemi.

Muž se nachází v cele předběžného zadržení a kriminalisté z oddělení mravnosti již podali podnět na jeho vzetí do vazby. Státní zástupce podnět akceptoval, podal návrh na vzetí obviněného do vazby, čemuž soud vyhověl. Při výslechu sdělil, že si téměř na nic nepamatuje a do České republiky přicestoval před dvěma měsíci.

"Kriminalisté se však domnívají, že obviněný má na svědomí více těchto sexuálních obtěžování. Prosíme rodiče, kteří mají obdobnou zkušenost s tímto mužem, a nebo byli svědky, oni nebo jejich děti, tohoto jednání, aby neprodleně kontaktovali linku 158, anebo navštívili nejbližší policejní služebnu," požádala mluvčí o spolupráci.

Policie opakovaně doporučuje rodičům a výchovným pedagogům, aby dětem připomněli základní pravidla osobní bezpečnosti při kontaktu s cizím člověkem. Inspiraci mohou nalézt přímo na webových stránkách Policie ČR.