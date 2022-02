„Ministerstvo dopravy považuje za vozidlo fyzické osoby pouze vozidlo touto osobou vlastněné. Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz tento výklad ministerstva pokládal za přísný, a proto jeho metodika rozšířila definici pojmu o další případy osob, které prokáží relevantní právní vztah k vozidlu,“ píše se v rozsudku Nejvyššího správního soudu, který zrušil rozsudek krajského soudu a věc vrátil k dalšímu projednání právě z důvodu nevyjasněného pojmu „vozidlo fyzické osoby“.

„Parkovací karty se tím v podstatě dostaly na úroveň občanek a pasů,“ glosuje situaci místostarosta Moravské Ostravy a Přívozu David Witosz, podle něhož, na základě rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, už obvodní radnice nemůže vydávat parkovací karty žadatelům podle vlastní metodiky, ale musí ji připravit Statutární město Ostrava, tedy nikoli samospráva, ale státní správa v přenesené působnosti.

Co to znamená pro budoucí žadatele? „Do doby, než Rada města Ostravy vydá příslušné nařízení, ve kterém jednoznačně vymezí podmínky pro výdej parkovacích karet, jsme oprávněni vydávat parkovací karty v souladu se zákonem pouze vlastníkům (rezidenční karty, pozn. red.) nebo vlastníkům a provozovatelům (abonentní karty, pozn. red.) vozidel podle jejich technických průkazů,“ stojí v prohlášení centrální radnice.

„Naše metodika je podle závěru soudu neplatná, nemáme na ni právo,“ konstatuje smířeně David Witosz, podle něhož radnice od 31. ledna vydává karty, jak jí ukládá zákon.

„Tedy jen těm, kdo jsou vedeni jako fyzická osoba, nikomu s autem na leasing nebo s firemním vozem užívaným k soukromým účelům,“ vysvětluje místostarosta, jehož stávající situace mrzí, protože lidé si na podmínky zvykli a – vyjma výše uvedeného případu – to fungovalo.

A také proto, že po oznámení zprávy se mezi lidmi, kteří už parkovací kartu nezískají, pochopitelně zvedla nevole. Týká se to jen těch, kteří vyřizování nechávali na poslední chvíli, resp. stále novou kartu nemají. „Většina lidí si vyřizuje karty na konci roku, přičemž rozhodnutí soudu přišlo až po novém roce,“ konstatuje Witosz, podle něhož by v případě jiného časového rámce hrozila katastrofa.

Rozsudek platí pro celou republiku

Lidé, kteří mají auta na leasing nebo využívají služební vozy k soukromým účelům, tvoří i v Ostravě podstatnou část žadatelů o rezidenční parkovací karty. Kolik takových lidí je? „Obvod si nevede přesnou statistiku," uvedl David Witosz. Klíčovou informací je, že všechny už vydané parkovací karty pro rok 2022 zůstávají v platnosti.

„Než budou lidé žádat o parkovací kartu pro rok 2023, mohlo by to už být teoreticky vyřešeno. S tím rozdílem, že žádost podají na městě,“ vysvětlil místostarosta Moravské Ostravy a Přívozu, jenž má dopravu v gesci. S kolegy na nové metodice navíc už pracoval, pokud ji tedy převezme magistrát za svou, celý proces to ještě urychlí.

Otázka je, jaké dopady to bude mít v dalších městech napříč republikou, kde situaci řešili stejně. I tam se budou muset řídit rozhodnutím Nejvyššího správního soudu. „Tento rozsudek platí po celé republice, soud to zatrhl plošně. Každý si to interpretoval po svém, protože se to dosud nikdy k soudu nedostalo,“ dodal Witosz.