Deskovým hrám se na Opavsku, konkrétně v Hradci nad Moravicí, věnuje HRAcí DEskové Centrum Legie. V tamní klubovně mají asi 550 deskovek a přibližně 200 her karetních. „K tomu vlastníme ještě velké množství her venkovních a dřevěných, které využíváme hlavně v létě při venkovních akcích,“ přibližuje Zuzana Týnová z hradeckého centra.

Půjčovna her tady funguje spíše pro členy klubu a jejich rodinné příslušníky. „Půjčovna pro veřejnost není úplně vyloučena, ale vzhledem k situaci jsme ji momentálně příliš nevyužívali. U neznámé osoby je třeba také administrativa, zápis osobních údajů a delší osobní kontakt, než by si osoba vybrala a podobně. Tomu jsme se momentálně chtěli vyhnout, hry si tedy půjčují osoby nám známé nebo známí našich členů. A půjčování her samotných je v současné době využíváno maximálně. Oproti normálnímu stavu až mnohonásobně. Řekla bych, že nám nyní chybí téměř 200 her. Vypadá to, jako by nás vykradli,“ popisovala situaci v klubu před několika dny s úsměvem Zuzana Týnová.

Hry si sem chodí půjčovat jednotlivci i celé rodiny, často si jich berou i několik najednou. „K dispozici je mají neomezeně, v případě potřeby nás kontaktují a my jim otevřeme pro výměnu. V normálním stavu je půjčujeme na čtrnáct dní. Nelze ani vybrat, které hry se půjčují více. Řekla bych, že od každé kategorie něco. Rodina si vezme společnou rodinnou deskovou hru, párty hru a něco pro děti. Dospělí, popřípadě rodina s většími dětmi sáhne po strategické či karetní hře,“ míní Zuzana Týnová. Jejich klubovna se nachází v Lidické ulici 354 a standardně je otevřena vždy v pátek od 16 hodin pro děti a od 18 hodin pro dospělé, bez pevné zavírací doby.

Kdy otevřeme? Zatím nevíme

V samotné Opavě pak sídlí Klub deskových her Pajdulák. Na rozdíl od hradecké Legie sem ale lidé pro deskovky v současné době nechodí.

„Zájem o půjčování her je nulový. Většina našich návštěvníků má řadu her v osobním vlastnictví a pravděpodobně se spokojí s nimi. Ostatně mnoho jich nemá kvůli omezení volného pohybu s kým hrát. Půjčování ale jinak v klubu funguje běžně. Máme zde stovky her jak přímo klubových, tak i těch, které nám svěřili návštěvníci. Půjčené jsou nyní jednotky her, výpůjční dobu jsme bezplatně prodloužili,“ říká Jakub Šotola z klubu Pajdulák.

Kdy se klub znovu otevře, zatím není jasné. „Podle plánu zveřejněného vládou 14. dubna předběžně počítáme s otevřením po 25. květnu nebo 8. červnu. Očekáváme, že krátce před těmito termíny vláda seznam toho, co se otevírá, ještě upřesní. Zároveň jsme si vědomi, že i tyto termíny jsou závislé na dalším vývoji situace a mohou se změnit, proto zatím nestanovujeme žádný konkrétní termín,“ dodává s tím, že zájemci mají sledovat Facebook Klubu deskových her Pajdulák.

Klub v Beethovenově ulici 2 má běžně otevřeno každý pátek od 17 hodin, zavírací hodina není stanovena. Registrace nutná není, první vstup je zdarma, každý další stojí 30 korun. Pravidelní návštěvníci a rodiny mohou využít zvýhodněného vstupného. Ve školním roce klub provozuje i dětský kroužek, a to vždy ve středu od 15.30 do 17.30.