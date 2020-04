Nedaleko stojí také zdravotní středisko, škola a obchody, takže tímto místem prochází větší množství lidí. „Zmíněná křižovatka je naprosto úžasná. Když chci vyjet z vedlejší na hlavní, nevidím přes stojící autobus, jestli ho někdo náhodou neobjíždí. To samé chodci, když vystoupí z autobusu a chtějí přejít třeba k obchodu nebo ke středisku. Jsem ráda, že se má křižovatka upravovat. Sice kvůli tomu bude určitě nějaké dopravní omezení, ale snad nebude trvat dlouho,“ řekla Deníku jedna z místních Jiřina Pulcová.

Projekt přestavby této lokality připravovalo vedení obce řadu let než získalo potřebná stanoviska úřadů a povolení. Do práce se dělníci pustí do dvou týdnů. „Cílem úprav je zlepšení rozhledových poměrů a bezpečnější přecházení silnice. A také vystupování a nastupování do autobusů,“ vyjmenoval klíčové body starosta Šebetova Zdeněk Čížek.

Větší bezpečnost pro cestující

Jeho slova potvrdil i Květoslav Havlík ze společnosti Kordis, která v Jihomoravském kraji zajišťuje integrovanou dopravu. „Jedna z autobusových zastávek se sice přesune o kus dál, ale zvýší se tím bezpečnost cestujících i řidičů. Šebetov je důležitý dopravní uzel a podobné úpravy mají určitě smysl,“ uvedl Havlík.

Práce jsou rozdělené do tří etap. Nejprve se dělníci pustí v této části obce do oprav kanalizace a vodovodních přípojek. „Kanalizace je tam špatná, což nám potvrdil průzkum. Když se bude pracovat na nové podobně křižovatky, bylo dobré to spojit dohromady. Je nesmyl to po čase kvůli opravám kanalizace zase celé rozkopávat,“ řekl tajemník Svazku vodovodů a kanalizací měst a obcí okresu Blansko Petr Tioka.

Nový záliv a čekárna

Na tyto práce naváží úpravy křižovatky a chodníky. Na hlavní silnici přibude ve směru na Boskovice u autobusové zastávky záliv a vznikne nové nástupiště. Ve směru na Jevíčko se zastávka přesune na jiné místo, kde je nyní svah a oplocení u základní školy. Také tam přibude nový záliv a čekárna. Před školou vznikne ještě parkovací záliv pro čekající autobusy. Využít ho může také zásobování. „Na hlavní silnici udělají dělníci ostrůvek s přechodem. Mezi zdravotním střediskem a minimarketem pak přibude osvětlené místo pro přecházení a zvětší se plocha pro parkování osobních aut,“ doplnil Čížek.

Dělníci opraví v okolí křižovatky také chodníky a postaví dva nové. Směrem na Vanovice a rovněž v lokalitě Kapouňata. Bez daně bude vše stát přes sedm a půl milionu korun. Z toho téměř dva a půl milionu zaplatí svazek vodovodů za opravu kanalizace s vodovodními přípojkami. Hotovo má být do konce letošního roku.