„Melouny jsou sladké, narostly pěkně a je jich dostatek,“ hodnotil pěstitel největší lákadlo letošní sklizně.

Obavy měl hlavně kvůli vysokému množství srážek během červencových bouřek a deštivému počátku srpna. „Je to subtropická rostlina, která se jen nešťastně jmenuje – meloun vodní. Zvolená odrůda se však osvědčila, takže zákazníci se mohou těšit,“ zval na pole nedaleko Olomouce hlavně rodiny s dětmi, které si budou moci utrhnout vlastní meloun.

Cibule nabídne celkem tři druhy. Utrpěla sice vlivem chladného jara, ale úroda nakonec vypadá pěkně. „Už jsem ji vyoral, aby před sběrem oschla,“ ukazoval na nekončící řádky s kvalitní plodinou, o kterou je obrovský zájem.

Mrkev i petržel jsou letos drobnější, což ale zákazníci spíše ocení. „Vloni byly s velkou mrkví docela problémy. Lidé mě podezřívali, co na to sypu, že je tak gigantická. Je to však dáno zvolenou odrůdou a hustotou výsevu. Tak jsem dal mrkev tentokrát nahusto, po dvou centimetrech,“ usmíval se Ladislav Kašpar. „Petržele i mrkve je dostatek, vloni nakonec chyběla petržel, letos nic takového nehrozí,“ ujistil.

Naopak populárního hokaida je kvůli deštivějšímu počasí méně než vloni. „Ale výměra to nahradí. Zájemce o oblíbenou dýni uspokojíme,“ ujistil pěstitel. „Dýní máme ještě další tři druhy, lidé si vyberou,“ podotkl.

Nabízí i "superpotravinu"

Do Vojnic lidé hodně jezdí pro červenou řepu, kterou letos budou sklízet z jednoho hektaru.

„Vloni byl velký zájem. Stále více lidí zjišťuje, jak je šťáva z červené řepy zdravá, jezdí sem onkologičtí pacienti a jsem rád, že jim mohu být prospěšný. Řepy je letos dostatek,“ ukazoval na lán se „superpotravinou“.

Samosběr zeleniny začne na pozemcích u Vojnic ve středu 25. srpna v 9:00. Pořadatelé budou usměrňovat dopravu, parkovat se bude na vyhrazených místech na sousedních pozemcích, kde již hospodáři sklidili úrodu.

Pole se zeleninou budou ohraničená a v provozu budou na místě celkem čtyři pokladny, aby se netvořily dlouhé fronty.

Cena za kilogram

* mrkev 4 Kč

* petržel 8 Kč

* žlutá cibule 6 Kč

* červená cibule 7 kč

* oválná cibule 8 Kč

* zelí 7 Kč

* červená řepa 5 Kč

* dýně hokaido 8 Kč

* rajčata 8 Kč

* kukuřice 5 Kč

* melouny 8 Kč

* zelí 8 Kč