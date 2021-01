V těchto dnech praská Šumava ve švech. Spousty lidí chodí na procházky, mnozí na sjezdovky bobovat, ale ukazuje se i jeden velký nešvar. Návštěvníci chodí na ledovcová jezera, ale ne se jen podívat, ale používají je jako kluziště. Hrozí jim však velké nebezpečí.

Čertovo jezero. | Foto: Foto: NP Šumava

"Debilní ochranáři, celý jste to tady zničili," to byla jedna z těch slušnějších nadávek, které se snesly na hlavu našeho strážce v sobotu 2. ledna na Čertově jezeře od lidí, kteří si ze zamrzlé hladiny udělali veřejné kluziště. Jenže, zamrzlá hladina jakéhokoli ledovcového jezera na území NP a CHKO Šumava není veřejným kluzištěm, kam se může vstupovat. "Plochy všech ledovcových jezer jsou součástí buď tzv. klidových zón nebo součástí Národní přírodní rezervace - Černé a Čertovo jezero, do kterých je vstup mimo značené trasy zakázán. Náš strážce proto na tuto skutečnost upozorňoval všechny, kteří se po ledě pohybovali, za což byl naštěstí jen slovně napadán. Snažil se vysvětlovat, že jde nejen o porušení zákona, ale že tato činnost má negativní vliv na unikátní přírodu ledovcových jezer," uvedl mluvčí NPŠ Jan Dvořák.