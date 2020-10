Zatímco loni si ji prohlédlo půl milionu návštěvníků, letos je to sotva pětina. A do konce roku jich díky znovu vyhlášenému nouzovému stavu asi o moc víc nebude. Prognózy na rok 2021 navíc nejsou také příliš optimistické. Pro zdejší farnost může mít přitom tento černý scénář fatální následky. Nákladnou rekonstrukci totiž financuje výhradně z příjmu z turismu.

„Přes léto, tedy v hlavní sezoně, jsme byli na 20 procentech loňských příjmů, přišli jsme o stovky tisíc turistů. Teď jsme v podstatě na nule,“ uvedla ředitelka organizační složky Římskokatolické farnosti Kutná Hora – Sedlec Radka Krejčí. Nemá podle ní totiž v podstatě kdo jezdit „Podzim byl vždy o zahraničních turistech, ti nejezdí, potom to byli senioři, kteří také nejezdí a v neposlední řadě jezdily školy, které nyní nemohou,“ popsala Krejčí.

V případě této unikátní památky, která prochází od roku 2014 rozsáhlou rekonstrukcí, je to ale velký problém. Rekonstrukce má totiž v první řadě záchranný charakter. Bez ní totiž reálně hrozilo, že se kostnice zbortí. Ve stavebních pracích je navíc nutné pokračovat.

„Díky turistům se podařilo budovu staticky zajistit a tím pádem úplná zkáza památky již nehrozí. Ale právě kvůli řešení statické chyby muselo v roce 2019 dojít k rozebrání jedné ze čtyř monumentálních kosterních pyramid. Ta nyní čeká na svůj návrat zpět. Tým odborníků odhaduje náklady spojené se stavbou pyramidy na milion korun, což je částka, která je nyní bez turismu pro sedleckou farnost nad její síly a možnosti,“ vysvětlila ředitelka.

Hithit projekt

Proto se farnost rozhodla požádat o pomoc veřejnost a založila na populární internetové platformě hithit projekt s názvem: „Složte s námi pyramidu v sedlecké kostnici“. O co jde? Každý, kdo by měl zájem stavbu pyramidy podpořit, si může za svůj příspěvek vybrat originální dárek. Od soukromé noční prohlídky, přes signovaný grafický list od sedleckého grafika Františka Štorma, až po možnost vložit do pyramidy svůj vzkaz budoucím generacím.

„Na vybrání částky 450 tisíc korun máme přesně 45 dní. Když se nám to povede, začneme se skládáním pyramidy ještě letos. Vybrat si můžete jakýkoliv z námi nabízených dárků a pomozte nám vrátit pyramidu zpátky tam, kam patří – do sedlecké kostnice,“ doplnila Radka Krejčí.

Pokud se farnosti nepodaří vybrat dostatek finančních prostředků, bude muset sáhnout do posledních rezerv, které se už teď citelně tenčí. To by mohlo znamenat přerušení prací na celkové rekonstrukci kostnice až na několik let. Vrátit ale severozápadní pyramidu na své původní místo je pro farnost prioritou. Slibuje si od toho navíc možné zvýšení návštěvnosti. „Chtěli bychom ji v průběhu příštího roku skládat zpět za plného provozu, pro návštěvníky by to mohlo být atraktivní lákadlo a důvod, proč k nám přijet,“ uvedla ředitelka.

Zatím bez propouštění

Seškrtat už farnost musela i veškeré mandatorní výdaje. Zaměstnance ale zatím propouštět nechce. Vydávat se ale nehodlá ani cestou dotací, ať už z ministerstva kultury či evropských dotací IROP. Důvod je jediný: kvalita odvedené práce je pro farnost klíčová.

„Nechtěli jsem přistoupit na způsob výběru dodavatele, ve kterém je hlavní kritériem nejnižší cena a kvalita jde mnohdy stranou. Kostnice je naprostý unikát v evropském měřítku, jde ale navíc o pietní místo, kde odpočívají naši předci. V tomto stylu přistupujeme i k celé rekonstrukci – precizně, poctivě a pietně,“ uzavřela Krejčí.