Změny navržené místostarostou Danielem Čmelíkem už v dubnu posvětili radní. Ta první se dotkne provozu městského koupaliště už v letošní sezoně. „Navrhl jsem, abychom letos letní koupaliště neotvírali, a to z obav o budoucí postup šíření nemoci COVID-19,“ sdělil místostarosta.

Upozornil na to, že otevření plovárny je nejen náročné na přípravu, ale také nákladné. Ušetřit se tak podle něj mohou na údržbě a provozu miliony korun. „Tyto peníze můžeme raději investovat do podpory občanů v tíživé životní situaci související s pandemií koronaviru. Navíc, pokud by to nařízení vlády umožnily, tak bychom mohli otevřít biotop v Bohuslavicích,“ vysvětlil Čmelík.

Proti tomu nic nenamítal ani opoziční zastupitel a předseda výboru pro modernizaci koupaliště Antonín Rajda. „Lidé zřejmě stejně nebudou mít zájem chodit do areálu. Mají obavy nyní obavy jít tam, kde by mohlo být množství dalších lidí. Navíc se současná vládní opatření protáhnou až do května a některé dokonce ještě do pozdější doby, a to především pro ty, kde by hrozila velká kumulace lidí, což je právě případ koupaliště,“ řekl Rajda.

Trochu jiný pohled na zavření kyjovské městské plovárny měla Renáta Beránková, která se vyjádřila ke Čmelíkovu návrhu na facebooku. „Pokud bude situace okolo koronaviru "stabilní" v České republice, ale hranice budou zavřené, všichni Češi zůstanou doma. Kam se budeme chodit koupat my, co nemáme bazén. Upřímně, všichni pojedou tam, kde bude otevřeno. Nicméně na druhou stranu chápu, že je to taky vhodná doba pro začátek rekonstrukce,“ napsala Beránková.

Místostarosta navrhl, aby co nejdříve začala demolice stávajícího letního koupaliště i se zázemím. Radní už na posledním jednání rozhodli o vypsání výběrového řízení na demolici koupaliště. Na ni má pak navázat výstavba nových koupacích ploch, šaten, toalet a sprch pro venkovní areál. Čmelík chce, aby se vše stihlo otevření rekonstruovaného letního koupaliště v červnu příštího roku. „Možnost etapizace je nejlepší možné řešení v této situaci. Ve druhé etapě by přišlo na řadu akvacentrum a wellness centrum. Ta by se ale zatím odložila a výstavba by začala, až to umožní vývoj ekonomická situace v naší republice,“ uvedl místostarosta.

Podobně to vidí předseda výboru zastupitelstva. „Bude lepší udělat první etapu, která by se dala zvládnout v relativním klidu. Je to rozhodně výhodnější, než v současné nejisté situaci zahájit všechno a nakonec by se nedodělalo nic, protože by třeba firma nezvládla,“ namítl Rajda.

Podle ekonoma a ředitele hodonínské Okresní hospodářské komory Michala Švagerky musí být města a obce nyní obezřetnější. „Zároveň by ale měly maximálně využít možností levného financování v návaznosti na snižování sazeb ze strany České národní banky. V krizi se většina ekonomů shoduje v tom, že právě veřejný sektor má i na úkor dluhu investovat do smysluplných "trvanlivých" věcí,“ uvedl Švagerka s tím, že právě v době ekonomického poklesu mají být veřejné investice jedním z motorů ekonomiky.