Nošení roušek v metru zůstává nadále povinné. V ostatních prostředcích MHD je doporučené. "Rád bych apeloval na obyvatele, aby slovo doporučené brali jako výzvu, že pokud existuje možnost, je vhodné zakrývat si dýchací cesty i tam. Tedy pokud někdo přestoupí třeba z metra do tramvaje, je vhodné si roušku ponechat," vyzval k zodpovědnosti primátor Hřib.

"Situace není růžová, ale není třeba propadat nějaké panice. Celkem bylo v Praze nalezeno 2743 případů pozitivních na covid-19, včera jich přibylo 52. Kladem je nízké procento hospitalizovaných, jen jeden člověk je na plicní ventilaci," řekla ředitelka Hygienické stanice hlavního města Prahy Zdeňka Jágrová.

„Jsme si vědomi toho, že v současných klimatických podmínkách by bylo nošení roušek ve všech vozech kontraproduktivní. Jakmile to však podmínky dovolí, vrátíme se k nim ve všech vozech. Je to jedna z mála věcí, která je skutečně efektivní, dokládá to i situace z jiných světových měst,“ sdělila ředitelka pražské hygienické stanice Zdeňka Jágrová. „Dříve než v druhé polovině září jejich zavedení rozhodně nepředpokládám,“ dodala Jágrová.

Lepší testování turistů

Hlavní město chce také lépe zpřístupnit testování pro návštěvníky města. Vznikne nové odběrové místo v centru. Většina těchto míst je totiž na okrajích města a turisté o nich nevědí, jejich seznam obdrží pražské hotely. „Je garantováno, že do 12 hodin bude znám výsledek testu. Pokud zahraniční turisté mají pojištění, bude jim test proplacen v jejich zemi,“ oznámil radní pro bezpečnost a životní prostředí Petr Hlubuček (STAN).

Město také nabízí budovu o kapacitě 40 osob, kde budou moci lidé trávit karanténu. Ten, kdo nemá kde karanténu strávit, má podle Hlubučka kontaktovat hygienu a ta mu dá kontakt na hlavní město. „Když jsem já byl nakažený, tak řada lidí, se kterými jsem se setkal, žili doma s rodinou a neměli kde sami trávit karanténu,“ řekl Hlubuček.

Vinohradské techtle mechtle

Podle Jágrové počet nakažených, kteří si virus přinesli z párty 11. července ve vinohradském klubu Techtle Mechtle stoupl na 109, včera to bylo 98. Lidé zde údajně pili nápoje společnými brčky z jedné sklenice.

„Očekáváme, že to není konečné číslo. Sešlo se tam větší množství mladých lidí, kteří mají celou řadu nejrůznějších aktivit. Když se zpívá či křičí, tak se uvolňuje více kapének a snáze dochází k nákaze. Chceme, aby se mladí lidé bavili, ale ať se raději baví venku a pijí každý ze své sklenice,“ řekla Jágrová.

Všichni nemocní, kteří se v klubu nakazili, mají podle hygieniků mírný průběh onemocnění. Noční klub je podle Jágrové v současné době uzavřený kvůli dezinfekci. Byla rovněž snížena kapacita návštěvníků, aby byla zajištěná řádná funkce klimatizace. Hygienici neshledali důvod k uzavření klubu. Jágrová již ve středu uvedla, že více než 50 lidí se nakazilo přímo v klubu, další nakažení jsou jejich rodinní příslušníci a blízcí.