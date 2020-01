„Je mi z toho smutno. Pracoval jsem tam jako pečovatel zhruba rok, skončil jsem před měsícem. Znám všechny klienty, povídal jsem si s nimi, pomáhal, všechno,“ uvedl Dušan Fako, který se přišel podívat na místo události. Přímo k němu se ale nedostal, přístupovou cestu v neděli blokoval vůz policistů a červenobílá páska.

Takřka před očima měla ranní požár rodina, která bydlí jen o zhruba 150 metrů dále. „Oheň jsme neviděli, jen kouř a kolem nás jezdila spousta hasičských aut,“ uvedla majitelka domu. „Je to šílené! Ty kluky jsme znali, chodí tudy na procházky, takže se potkáváme a zdravíme. Teď víme, že osm z nich nežije, jen netušíme, kteří to jsou. Je mi to hrozně líto,“ dodala smutně.

Velká privilegia

I ona podle svých slov dříve pracovala v sociálních službách. „Bylo to ale za jiných podmínek. Dnes mají klienti privilegia, která dříve neměli. Můžou skoro vše, například si vzít na pokoj zapalovač. Za takových podmínek je těžké uhlídat, aby se něco nestalo,“ myslí si.

Klientům domova tu mnozí říkají „kluci“, ačkoli je jejich věkové rozpětí velmi různorodé. Jsou mezi nimi osmnáctiletí i důchodci. Starostka Jitka Gavdunová o nich hovoří jako o členech rodiny. „Možná to bude někomu divné. My ty kluky ale známe od dětství, žijí tu s námi celá léta, stýkáme se, jezdíme s nimi na výlety a na oslavy. Proto takovou ztrátu neseme velice těžce,“ přiblížila.

V nemocnicích Chomutova, Kadaně a Mostu skončilo třicet obyvatel domova včetně místostarosty, který se snažil o jejich záchranu. Šestnáct už se jich ale mohlo vrátit. Vejprty jim zařídily náhradní ubytování v areálu původního domova, kam nechalo město už dopoledne navézt nové postele a matrace. O jejich nové ubytování se chtěl postarat Ústecký kraj, který zajistil kapacity, pomoc nabízela také okolní města.

„Chtěla bych poděkovat za vlnu solidarity, která se zvedla na základě těchto událostí. Potěšilo mě, že se ozývá nejen kraj, ale i Chomutov, Kadaň a jiné obce a já za to strašně děkuji,“ uvedla starostka. „Momentálně se o ně ale postaráme. Nepustíme je nikam, protože si myslíme, že by měli zůstat tady, až se vrátí z nemocnice. S událostí, která se stala, bychom se měli vyrovnat my jako rodina. Máme k dispozici psychology,“ ujistila. Jak ale doplnila, později bude potřeba odpovědět si na otázku, zda jsou Vejprty za stávajících podmínek nadále schopny poskytovat kvalitní péči. Tuto stránku chce řešit s Ústeckým krajem.