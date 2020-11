/FOTO/ V úterý odpoledne vyjela na koleje mezi Libercem a Jabloncem tramvaj GOTHA T2-62, která rozšířila vozový park spolku Boveraclub. Z důvodu epidemie koronaviru se slavnostní jízda uskutečnila bez přítomnosti veřejnosti.

Liberecký Boveraclub společně s Dopravním podnikem měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. pro vás zprovoznil další historickou tramvaj, která nyní po zkouškách obdržela potřebný Průkaz způsobilosti drážního vozidla. | Foto: Deník / Jan Sedlák

Zájemci ji mohli ale sledovat pomocí kamery a internetovému přenosu na Facebooku spolku. Tramvaj byla vyrobena v roce 1964 ve východněmeckém městě Gotha a pro cestující sloužila v Jeně až do roku 1994, kdy byla upravena na školní vůz pro výuku řidičů. Spolek vůz odkoupil a převezl do Liberce v roce 2016 a následně zahájil potřebné opravy, aby mohl vozit cestující. Jedná se o klasickou dvounápravovou tramvaj, na které zaujme především její ovládání. Řídí se totiž pomocí volantu, kterým řidič ovládá kontrolér umístěný pod podlahou. Tramvaje typové řady Gotha byly typickými vozidly pro města tehdejší Německé demokratické republiky a mnohde byly motorové vozy spojovány do souprav i s dvěma vleky.