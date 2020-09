Elektrárna opět získala výjimku, ekologové se proti ní chtějí odvolat

Olomoucký kraj udělil Elektrárně Chvaletice výjimku pro vypouštění rtuti na dalších 6 let a oxidů dusíku na dalších 8 let. Elektrárna tak získává vice času na to, aby modernizovala svůj provoz. „Jsem rád, že se nám podařilo vypořádat všechny připomínky odvolacího orgánu a že se už nyní můžeme plně soustředit na to, o co celou dobu jde – na samotné snižování emisí,“ řekl generální ředitel Elektrárny Chvaletice Václav Matys.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Petr Doubrava