Hlavním tématem dalšího dílu besed, které se pořádají v prostorách Vodárenské věže v KUPE nedaleko východního nádraží, bylo onemocnění Covid-19. A mluvil o něm člověk problematiky velmi dobře znalý, neboť šlo o šéfa infekčního oddělení opavské nemocnice Petra Kümpela. Podle něj současný nárůst nemocných v Česku již lze přirovnat ke druhé vlně, kterou přitom někteří předpovídali až na podzim.

„Covid se bohužel chová zcela atypicky. Další vývoj je těžko předvídatelný. Myslím, že tady už jsme ve druhé vlně, i když se třeba nepřizná, že tomu tak je. A pokud se nezavedou plošná opatření, bude tady nárůst,“ konstatoval primář. A k tomu už také dojde. Ministerstvo zdravotnictví zavádí od soboty 25. července na celém území ČR povinnost nosit roušku na všech vnitřních akcích nad 100 osob. Od pondělí 27. července se ještě sníží maximální počet osob na vnitřních hromadných akcích, a to z tisíce na 500 lidí. V Moravskoslezském kraji se navíc musí nosit roušky všude ve vnitřních prostorách i v MHD, vyjma bruntálského okresu. „Jednoznačně se domnívám, že roušky mají význam. Taktéž ochranné štíty pro zdravotníky,“ pokračoval.

Hovořilo se i o tom, jestli je nebezpečnější chřipka nebo covid. „Covid je velká neznámá. Od začátku se smrtnost přepočítává velice pečlivě, ale problém je v tom, že nemáme podchyceny všechny osoby, které jsou nakaženy, protože mají asymptomatický průběh (poz. red. jsou bez příznaků). Proto se ta čísla mění. Původně byla úmrtnost 4 – 5 procent, to byly údaje z Číny. V USA je to momentálně kolem 4 procent, u nás kolem dvou procent. Nicméně pokud by se sečetly všechny asymptomatické nákazy, nejvíce se blížíme číslu úmrtnosti na Covid-19 0,6. V porovnání se sezónní chřipkou je to stále číslo poměrně vysoké, je zde šestkrát větší úmrtnost než u chřipky, pokud bychom tedy vzali v úvahu to nejnižší číslo, které se nyní připouští,“ sdělil Petr Kümpel.

Nechte se naočkovat proti chřipce

Primář lidem radí, aby se rozhodně nechali naočkovat proti chřipce. Ta totiž v kombinaci s koronavirem může namíchat velmi nebezpečný koktejl. „Celý svět se očkuje proti chřipce. Proočkovanost je ve vyspělé Evropě 40 – 60 procent lidí. Z těch rizikových skupin jako astmatici nebo osoby nad 65 let je to 85 procent. A v ČR je to stěží 6 procent. Když ČR hlásila na WHO (pozn. red. Světová zdravotnická organizace), jaká je proočkovanost, tak nás vyřadili, že to musí být nějaká chyba,“ konstatoval.

A závěrem přidal ještě svůj odhad, kdy by mohl být druhé vlny konec. „Myslím, že lidé budou daleko méně poslušní, tak bych to zdvojnásobil. Úplnému konci by jednoznačně pomohla vakcína. Pokud jí bude dostatek a bude-li funkční, tak třeba v polovině příštího roku by mohl koronavirus vymizet,“ míní.