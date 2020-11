Demonstrace začala kolem 16:00 na Václavském náměstí, kam dorazili také lidé, kteří se původně měli zúčastnit demonstrace na Letné. Zaznělo několik proslovů. "Máme ve státním znaku lva, ne ovci, tak se podle toho chovejme," vyzval například jeden z řečníků. Lidé zpívali také píseň "Ach synku, synku".

Zdroj: Deník / Michal Bílek

Poté se protestující vydali směrem k Národní třídě. Při pochodu Prahou byli velmi hluční. Stála kvůli nim doprava. U Národního divadla se setkali s lidmi, kteří čekali na vystoupení Anety Langerové, která z balkonu divadla zazpívala píseň Modlitba pro Martu. Demonstranti vyzývali přihlížející k tomu, aby se k nim přidali nebo aby si sundali roušky. Vše se ale obešlo bez konfliktů mezi oběma skupinami.

Následně se demonstranti vrátili na Václavského náměstí, kde společně zazpívali hymnu. Někteří účastníci třímali české vlajky a transparenty s nápisy "Už i viry jsou schopnější než vláda", "Vláda plní plán Rockefellerovy nadace", "My chceme chodit do školy, a ne sázet brambory" nebo "Vlastizrádci! Demisi!". Některé nápisy jsou namířené i proti opozici. Při pochodu skandovali například "Svobodu, svobodu", "Děti do škol", "My chceme do práce" nebo "Babiše do koše".

Policisté zajistili dva lidi. Jeden člověk použil pyrotechniku a druhý byl agresivní, opilý a neuposlechl výzvu policie. V první fázi demonstrace na Václavském náměstí také policisté zjišťovali totožnost u několika lidí, kteří neměli zakryté dýchací cesty. "Věc oznámíme správnímu orgánu. Jedna osoba skončila na policejní služebně, protože nedokázala svou totožnost prokázat," řekl ČTK policejní mluvčí Jan Daněk.

Dodal, že na pokojný průběh akcí v hlavním městě dnes dohlíželo 700 policistů. Kolik lidí se zúčastnilo demonstrace, nechtěl odhadovat. Přesná čísla bude mít k dispozici zřejmě ve středu.

Akce se zúčastnil i zpěvák Daniel Hůlka, který dal již dříve veřejně najevo svůj nesouhlas s vládními kroky. Lidé se s ním fotili. Hůlka se kvůli protiepidemickým opatřením dostal do sporu s prezidentem Milošem Zemanem.