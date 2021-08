Neokázalé prostory a zařízení ukazují, jak může vypadat světová špička v oboru. Střelnice však musí bojovat o svoji existenci kvůli plánovaným developerským projektům.

"Na modernizaci brokové i novou kulovou střelnici by bylo třeba asi osmdesát milionů. To by nám pomohlo držet se na úrovni, jakou jsme dosáhli. Naši olympionici jsou špičkou, která je vidět, pod ní se však rozkládá práce mnoha dalších lidí, kteří je podporují," vysvětluje předseda soběšických střelců Lubomír Janota.