Významný milník zdůrazní i speciální akce. „Výročí připomeneme, detaily sdělíme v následujících dnech,“ potvrdil mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek. Podle informací Deníku Rovnost je oslava v plánu osmnáctého září.

Zdroj: Deník/ Markéta EvjákováHodinový stroj, který je dílem autorů Oldřicha Rujbra a Petra Kameníka, má svým tvarem dělostřelecké nábojnice odkazovat k roku 1645, kdy se Brňané ubránili švédským vojskům. Mnohým lidem však tvar připomíná mužský úd a pro orloj vznikly nejrůznější přezdívky. Ještě nyní, po deseti letech, budí orloj proto kontroverze. „Pyšná na něj úplně nejsem. Brno se jím už ale trochu proslavilo, je jedinečný a v žádném jiném městě nic podobného nemají,“ řekla třeba studentka Tereza Sojáková.

Podle architekta Petra Hrůši, který byl členem poroty, vybírající vítězný návrh časostroje pro brněnské náměstí Svobody, bylo dílo autorů Rujbra a Kameníka v soutěži tím nejlepším. „Vzhledem k tomu, jaké jiné návrhy jsme měli k dispozici, to tak vnímám dodnes. Je to pozoruhodné dílo. Jediná škoda je, že autoři oproti původnímu návrhu ze soutěže odstoupili od verze vygravírovaných římských čísel do kamene,“ zmínil Hrůša.

ANKETA: Už jste si zvykli na brněnský orloj?

Autoři mnohokrát čelili kritice za to, že čas z orloje dokáže rozluštit málokdo. „Ani nedovedu spočítat, kolikrát jsem to vysvětloval. Ale od začátku jsme chtěli, aby časomíra byla symbolická. Nakonec jsme se rozhodli pro esteticky nejčistší a technicky nejspolehlivější variantu,“ řekl Deníku Rovnost autor Kameník rok po odhalení orloje.

Kromě svého tvaru se orloj proslavil zejména vypadáváním kuliček. Kromě klasických z něj u speciálních příležitostí vyletují i limitované edice. Ty jsou podle brněnského turistického informačního centra oblíbeným suvenýrem. Komu se je nechce chytat, může si je koupit. „Nabízíme kolekci loňských vánočních kuliček, od loňského listopadu do teď se jich prodalo 220,“ řekla mluvčí instituce Adéla Nováková.