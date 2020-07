Prima měl v minulosti opakovaně problémy se zákonem. V Brně, kde žil, byl souzen mimo jiné za to, že pobodal jiného bezdomovce nůžkami. Kvůli hádce se členem ostrahy zase v roce 2012 poléval schody nákupního centra Velký Špalíček svými výkaly. Je nechvalně proslulý celou řadou svých konfliktů, k agresi mu stačí jakákoli záminka. Je to také notorický stěžovatel a potížista.

Ohrožovat měl v Brně také několikrát své sousedy, a to dlouhým hřebíkem, dřevěnou latí nebo třeba nožem. „Křičel na mě, že jsem nezavřela vchodové dveře. Nejdřív mi chtěl dát facku, ale uhnula jsem. Když se mě zastal desetiletý syn mého druha, vytáhl soused z bundy hřebík dlouhý asi dvacet centimetrů. Naznačoval, že bodá do hlavy mě i chlapce. Když jsem se bránila, škrábl mě do ruky,“ vypověděla před osmi lety u soudu napadená sousedka. Několik dní před incidentem ji prý Prima praštil do lokte dřevěnou tyčí.

Za řadu těchto incidentů byl Prima nakonec odsouzen a po propuštění z věznice na Borech se usadil v Plzni, kde zůstal věren své pověsti. Měl opakované konflikty a vše vyvrcholilo tím, že se usadil u úřadu práce, kde napadal úředníky. Kvůli nebezpečnému vyhrožování byl loni na podzim vzat do vazby.

V té už nyní není, ale letos na jaře byl plzeňským okresním soudem odsouzen k pobytu ve vězení. Za to, že křivě obvinil plzeňské policisty z toho, že mu vyhrožovali a surově ho zbili, a za to, že vyhrožoval pracovnici úřadu práce a členům tamní ochranky, dostal dva a půl roku. Ty si má odpykat ve věznici s ostrahou. Poté má na pět let zakázaný pobyt na území Plzně.

O tom, zda rozsudek zůstane v platnosti, měl nyní rozhodnout krajský soud. Ještě před líčením Prima na chodbě napadl redaktora Deníku, kterému nadával, opakovaně si ho fotil a natáčel a dokonce ho udeřil do ruky.

Křičel tak, že muselo být přerušeno jednání ve vedlejší soudní síni a že na místě musel zasáhnout člen justiční stráže. I na něj Prima hulákal a fotil si ho, stejné to bylo v případě státního zástupce poté, co ho také vyzval ke klidu.

Líčení se nakonec nekonalo. „Veřejné zasedání bylo odvoláno,“ potvrdila mluvčí soudu Lucie Jíchová.

Bude tak stanoven nový termín.