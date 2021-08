„Noční klid začíná ve 22 hodin, ale v Karviné u Alcatrazu to teprve začíná žít. Hudba, nebo spíše dunění bubnů je tu slyšet do čtyř do rána,“ postěžovali si v dopise, který poslali na adresu redakce Karvinského deníku obyvatelé domu, který stojí jen 50 metrů od objektu, odkud zní hudba.

Dodávají ale, že to není jen dunění hudby, které se rozléhá nočním sídlištěm, ale také komunikace nebo spíše pokřikování opilých návštěvníků diskotéky, kteří rozbíjejí sklo a často dojde i na nějakou šarvátku zejména, po ukončení hudební produkce v časných ranních hodinách.

„Je to hrůza. Když to konečně někdo zakáže? To si nikdo nedovede představit, dokud v takovém místě nebydlí. Nemáme noc proti zábavě,ale chceme tu bydlet v klidu a hlavně se v noci vyspat,“ stojí v dopise podepsaném obyvateli třech vchodů ze zmiňovaného domu.

Klub Alcatraz ale není jediným podnikem, kde si lidé z okolí stěžují na hluk, který způsobují mnohdy opilí a rozjaření zákazníci klubu. Před pár lety lidé bydlící poblíž klubu Alabama v části Mizerov sepsali několik stížností a petici za uzavření tohoto podniku.

Záležitost se dostala až k zastupitelům a ti schválili pravidla pro fungování tohoto klubu s určitými podmínkami. Majitel se musel zavázat, že zajistí, aby se lidé před podnikem zbytečně nezdržovali a nehlučeli.

Na zajištění pořádku majitel klubu dodnes spolupracuje se strážníky, kteří tam pravidelně dojíždějí před ukončením hudební produkce kolem čtvrté hodiny ráno.

Výjimka pro Alabamu a LUX Music Club v Karviné-Novém Městě má vždy omezenou platnost a zatím se majitelům dařilo situaci držet v mantinelech.

Strážníci: Jde o problémovou oblast

Když byly na jaře podniky uzavřeny, byl v noci na sídlištích absolutní klid.

„Lidé si zvykli na klid, jenže diskotéky znovu rozjely a zase se objevilo pár stížností. My situaci u Alabamy každý víkend monitorujeme. S majitelem jsme v kontaktu, všechno, co se zavázal plnit, plní. Momentálně problémy nejsou. Je jasné, že když lidé odcházejí z podniku, nasedají do taxíků, občas na sebe okřikují, to jsou věci, kterým nezabráníme. Ale určitě to nelze nazvat rušením nočního klidu. Ze zkušeností víme, že do deseti minut po ukončení hudební produkce je větší část hostů pryč,“ říká šéf karvinských strážníků Petr Bičej.

U klubu Alcatraz prý poznatky o ručení nočního klidu nemá. „Víme, že to je problémová oblast, kdysi tam nějaké zásahy byly, ale to je minulost. Teď se situace zklidnila díky tomu, že zavřela tamní večerka, kam si zejména mladí chodili před návštěvou diskotéky kupovat alkohol a popíjeli ho na ulici. Máme tam nově i kameru, ale žádné problémy jsme tam nezaznamenali,“ dodává šéf strážníků.