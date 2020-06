Karsten Schnake se stane členem představenstva společnosti ŠKODA AUTO ke dni 1. července 2020. Dříve zastával Karsten Schnake pozici výkonného viceprezidenta u Volkswagen Group China, kde měl na starosti strategické nákupy a sourcing všech koncernových značek v Čínské lidové republice. Nový člen představenstva ŠKODA AUTO za oblast Nákupu svou kariéru u Volkswagen AG zahájil v roce 1996 v týmu zodpovědném za řízení projektů.

Mezi lety 2004 a 2006 vedl regionální nákupy společnosti Volkswagen Group Italy ve Veroně. Než se přesunul do Číny, nabyl Karsten Schnake v letech 2006 až 2018 rozsáhlé zkušenosti v oblastech globálního řízení modelových sérií, plánování kapacit, nákladů a managementu procesů ve Volkswagen AG ve Wolfsburgu.

Dieter Seemann byl členem představenstva společnosti ŠKODA AUTO od října 2014. Dříve působil čtyři roky jako člen představenstva za oblast Nákupu v automobilce SEAT. Předtím ve stejné firmě zastával post výkonného viceprezidenta pro finance, organizaci a IT. Svou kariéru u Volkswagen AG zahájil ve Wolfsburgu v roce 1985 jako projektový manažer pro Nákup v oblasti náběhu výroby motorů.

Od roku 1989 do roku 1992 zodpovídal za nákup ve společnosti Shanghai Volkswagen Automotive v Číně. Diplomovaný průmyslový inženýr se posléze vrátil do Wolfsburgu. V roce 1996 se chopil řízení forwardového/globálního sourcingu u Volkswagen de México a v roce 1999 se stal viceprezidentem pro Nákup. Poté následovaly pozice vedoucího oblasti nákupu nových produktů ve společnosti Volkswagen AG v letech 2001 až 2005 a v letech 2005 až 2009 zástupce generálního ředitele a výkonného obchodního ředitele u Shanghai Volkswagen Automotive.

Předseda představenstva společnosti ŠKODA AUTO Bernhard Maier uvádí: „Jménem Představenstva vřele vítám pana Karstena Schnakeho v řídícím týmu automobilky ŠKODA. Díky jeho osobě získáváme osvědčeného odborníka pro oddělení nákupu. Těším se na úspěšnou spolupráci. Zároveň děkuji Dieteru Seemannovi za jeho oddanost. Za posledních šest let se mu jakožto vedoucímu oblasti Nákupu podařilo prohloubit a rozšířit důvěryhodnou spolupráci s naší dodavatelskou sítí. Děkuji mu za jeho vynikající práci a přeji mu do jeho nové fáze života jen to nejlepší, především hodně zdraví a nesníženou vysokou úroveň kreativity.“

