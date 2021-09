Tíživá situace rodiny zkušenou sociální pracovnici nezaskočila a začala hned jednat. Šlo přece o to, aby děti mohly zůstat doma s maminkou.

Nejdříve se sociální pracovnice snažila zorientovat v rodinné situaci, vytvořila s Magdalenou přehled financí, příjmů a výdajů. To, co zjistila bylo doslova šokující. Otec na děti neplatí výživné, rodina nemá žádné dávky a Magdalena je bez zaměstnání. Důsledkem toho byl vznikající dluh na nájemném, Magdalena neměla ani na základní potřeby jako je jídlo či náklady na dopravu do školy. Děti musely chodit do školy několik kilometrů pěšky.

Krok za krokem k lepšímu

Nejprve sociální pracovnice Magdaleně pomohla podat trestní oznámení na otce dětí pro neplacení výživného. Dále zmapovala možnost sociálních dávek, na které by měla Magdalena nárok. Pomohla Magdaleně zaevidovat se na úřadu práce a společně začaly hledat vhodné pracovní místo s ohledem na potřeby péče o děti. Vzhledem k tomu, že Respondeo spolupracuje s potravinovou bankou, zajistila pracovnice po určitou dobu pro rodinu potravinovou pomoc.

Situace rodiny se začala postupem času zlepšovat. Podařilo se získat výživné pro děti, takže byly zajištěné i finance na cestu do školy a školní pomůcky. Pracovní místo Magdalena postupem času také nakonec získala.

Na začátku spolupráce s Respondeem Magdalena nevěřila, že se podaří její situaci zlepšit a bála se, že zůstane se svými dětmi na ulici nebo jí je odeberou. Sociální pracovnice však Magdalenu empaticky motivovala a podporovala, a tak se nakonec vše v dobré obrátilo. Dnes funguje rodina bez problémů.

Projekt stojí na úzké spolupráci s orgány sociálně právní ochrany dětí v Mladé Boleslavi, Mnichově Hradišti a dalšími organizacemi, které v regionu Mladoboleslavska a Mnichovohradišťska působí a věnují se ohroženým rodinám a dětem. Nedílnou součástí projektu je pravidelná interdisciplinární spolupráce (pravidelná setkání) mezi jednotlivými subjekty, která vedou k zefektivnění práce s rodinou a zapojení místní komunity. Aktivity projektu jsou podpořeny z dotačního programu Rodina Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

Naďa Hanuš Vávrová