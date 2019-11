/FOTOGALERIE/ Třicet let staré události, které vyústily v pád komunistického režimu, si o víkendu 16. a 17. listopadu budou připomínat lidé na různých místech České republiky. Chystají se pietní shromáždění, umělecká vystoupení, koncerty či pochody. Jak vzpomínáte na sametovou revoluci a následující dny vy?

17. listopad 1989. Shromáždění studenti a kordon policie na Národní třídě v Praze. | Foto: ČTK/HULA Pavel

Listopadové události roku 1989 jsou po období první československé republiky druhou nejpříznivěji hodnocenou událostí české historie za posledních 100 let. Vyplynulo to z výsledků průzkumu mezi občany staršími 15 let, který zveřejnilo Centrum pro výzkum veřejného mínění.