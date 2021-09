Měsíc září je ve znamení náborů na různé sportovní odvětví či kroužky. Baví Vás pohyb a zajímá Vás florbal? Tak neváhejte a přijďte 6. 9. 2021 v 16:00 na Novou městskou sportovní halu na adrese Zalužanská 1457 v Mladé Boleslavi.

Některé děti si vyzkoušely florbal na této hale již o prázdninách. Chcete si to taky zkusit, milé děti? | Foto: Petr Ďurana

Můžeš si vyzkoušet držení a ovládání florbalové hole a spoustu dalších aktivit. A proč zrovna florbal? Florbal je nejvíce rozvíjejícím sportem 21. století pro svoji jednoduchost a velmi nízkou finanční náročnost. Nehledě na to, že před pár dny hráči do 19 let vyhráli na domácím Mistrovství světa světový titul.