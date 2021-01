Tisíce lidí po celém Česku budou o víkendu 8.–10. ledna sčítat ptáky na krmítku. Přidejte se!

Sčítání ptáků na krmítku | Foto: Martin Mag

Napadl sníh a do krmítek pro ptáky nasypte zobání. Uvidíte mnoho zajímavých druhů a může to být pro vás i zábava při sčítání. Co nabídnout ptáčkům do krmítka? Vždy musíme dávat pozor na to, co ptáčkům nabídneme. Pečivo nebo sladkosti jsou pro ptáky nebezpečné, naopak obiloviny nebo ptačí zob jsou dobrou volbou. Skvělé jsou také ořechy nebo lojové koule. Vždy ale koule vybalte z plastové síťky, mohla by ptáčky zranit i zabít.