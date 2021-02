"V únoru zaneseme připravené podnože (meruzalku) do skleníku nebo jiné vhodné místnosti, kde udržujeme teplotu kolem 10 °C. Když začnou rašit roubujeme kopulačním způsobem. Na meruzalku většinou roubujeme angrešt, rybíz červený a bílý, někdo roubuje i rybíz černý, ten však není příliš vhodný pěstovat ve tvaru stromku.

Rouby se 3 až 4 pupeny je potřeba dobře napasovat na připravenou podnož, zavážeme roubovací páskou a zamažeme voskem. Je vhodné rouby namočit do parafínu. Tyto roubovance označíme jménem odrůdy a uložíme ve sklepě do vlhkého písku. Případné výhonky vyrůstající na podnoži zaštipujeme, abychom podpořili srůstnost s roubem. Do volné půdy vysazujeme štěpovance od konce března – dle počasí.

V polovině února začínáme s řezem vinné révy. Míza začíná u vinné révy proudit velmi brzy, proto se vyplatí s řezem nečekat. Jinak z řezných ploch velmi silně vytéká. Postižené keře tím ztrácejí značnou část svých stavebních látek. Pro řez je vhodné vybrat dny, kdy nemrzne, jinak dochází k promrznutí řezné plochy až k prvnímu pupenu, který může být poškozen natolik, že nevyraší. Současně po řezu se vyplatí aplikace dravého užitečného roztoče Typhlodromus pyri proti, vlnovníkům, hálčivcům a sviluškám. Jestliže révu vinnou pěstujeme ve skleníku, můžeme začít s jeho vytápěním. Teplota kolem 20 °C zaručí sklizeň hroznů kolem 20. června

Brambořík mezi okny – jestliže chřadne, na vině je příliš vysoká teplota v bytě. Jeho konec obvykle signalizují vadnoucí květy, zasychající poupata, žloutnoucí listy i nehezký tvar. Brambořík potřebuje teplotu v rozmezí 8 až 15 °C a vlhčí vzduch. Jestliže máme tu možnost, pěstujeme jej mezi okny, kde má ideální podmínky. Pokud ne, koupíme spíše zakrslejší formu, protože je odolnější.

Zmlazujeme okrasné stromy a keře, klesne-li však teplota pod -5 °C, necháme to na příznivější podmínky."

Autor: Petr Kumšta