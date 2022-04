Velký dík patří i našim cukrářkám z prvního ročníku. Jejich zdobené veselé perníčky udělaly klientům velkou radost. Svým vystoupením jsme potěšili i klienty v DPS U Anežky v Senior Parku v Luštěnicích a v Horkách nad Jizerou. Ve Mšeně jsme museli předat jenom perníčky před DPS. Zde opět začal řádit covid.

Poslední zastávkou tzv. "velikonočního turné" čtveřice našich žáků z DM byl Dětský domov v Krnsku. Tady na čtveřici čekala úplně jiná energie. Jejich vystoupení se rázem rozšířilo o několik velikonočních říkanek. Nejvíce se dětem z Krnska líbily veselé pomlázky. Po perníčcích se jen zaprášilo. Kdepak si je nechat na památku, všichni se do nich hned pustili. Pak došlo i na míčové hry. Takový fotbal v bílé košili se jen tak nevidí. Hezké to bylo, tak jsme slíbili, že zase přijedeme. Dál už netřeba slov. To se musí prožít a zažít.

Všem, kteří vykouzlili klientům v DPS a dětem v dětském domově úsměv na tváři, patří velké poděkování a pochvala za hezké vystoupení. Díky i všem žákům a žákyním, kteří pod vedením vychovatelů DM připravili velikonoční dekorace a pomlázky. A ještě jednou velké poděkování našim cukrářům. Prostě děkujeme všem, kteří nás v naší charitativní činnosti podporují. Jsou to náročné dny, přesto si plně uvědomujeme, že to co v DM pro naše kamarády děláme, má smysl. Charitativní činnost je a bude i nadále hlavní výchovnou náplní Domova mládeže SOŠ a SOU Horky nad Jizerou.

Autor: Jana Huzilová

