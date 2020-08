Rodiny s dětmi mohou putovat po střdních Čechách podle pohádek. Další brožuru s filmovou tematikou připravila Středočeská centrála cestovního ruchu. Tentokrát se však věnuje pouze českým pohádkám. Nový leták, nazvaný Pohádkové putování, je zároveň soutěžní hrou, kdy si pro věrné turisty centrála připravila lákavé odměny. Za své putování mohou návštěvníci získat například rodinné vstupenky nebo další zajímavé ceny. Razítkovací hra je doplněna o popis 10 českých pohádek, které byly natočeny ve středních Čechách. Nechybí ani oblíbené tipy na další zajímavá místa v okolí hlavních pohádkových lokalit.

Láska rohatá | Foto: DENÍK

Nový propagační leták s atraktivitami středních Čech využívá jako motivaci pro návštěvu razítkovací hru. Odměny jsou odstupňované dle počtu navštívených míst, kdy již za 3 navštívená místa, ve kterých turisté požádají o razítko do soutěžní strany, získají drobný propagační předmět. Za 6 navštívených míst budou soutěžící odměněni rodinou vstupenkou například do Parku Mirakulum v Milovicích, Zooparku Zájezd na Kladensku, Farmaparku Soběhrdy nebo do Dětského ráje na zámku Berchtold v Kunicích. Pro ty nejvěrnější návštěvníky, kteří získají 8 razítek, pak navíc čeká ještě hodnotný dárek, kterým může být například stolní hra o Kutné Hoře. Nejzazší termín pro odeslání vyplněné soutěžní karty je 31. 8. 2021.