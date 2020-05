Hm to už jsem někde slyšel, ale to byla pohádka, odvětil Sars, který se ujal vedení schůzky. - A proč mluvíš anglicky? - A proč ne. V Česku mají pěveckou soutěž, že hledají superstár, a všichni melou anglicky! Dokonce je teď moderní říkat, že pracuju "home ofis" a ne z domova. Dokonce i v Bruselu zjistili, že se nemusejí vždycky sjíždět na jednání, ale že stačí videokonference!

Vono je to všude stejný, povídá Ebola, já se těm lidem divím. že si nedají říct. Tolik jsme jim už uškodili, aby se vzpamatovali a uvědomili si, co je v životě důležitý, ale voni to pořád nechápou. - To máš recht sestřenko, povídá AIDS. Pořád vedou řeči, jako že zdraví je nedůležitější. Aby si užili, tak vymysleli antikoncepci, a pak naříkají, že je jich málo, že potřebujou imigranty, aby je volili, aby byli co nejdýl u koryta.

Já tomu nerozumím, povídá Covid, pořád zdraví, zdraví a takovej obyčejnej kopálista bere peněz 5x až 8x víc než špičkovej doktor. - No ale kopálisti a jim podobní nás neohrožujou, ale doktoři jo, odpoví AIDS, pořád proti nám něco vymejšlejí…

Máš pravdu povídá "spalnička", musíme držet spolu, jinak zas přijdou s nějakým lékem nebo očkováním a budeme zase muset makat a ne si vegetit někde v teple. Na to sou borci právě lidi, sotva vydělají nějakou korunu, už se cpou do světa, do Karibiku, na Mallorku a co já vím, dokonce si na to půjčujou a pak neví, jak to splatit, rezervu nemají žádnou, a to už desetiletí mluví o blek outu, ale je to marný, je to marný, je to marný!

Copak vo to, povídá Sars, ať si jezdí, kam chtějí, ale ať potom nenaříkají, že je všude špatnej vzduch, v moři odpadky, uhlíková stopa jim nic neříká. Lidi zlenivěli, aby mohli sedět dýl u počítače a hrát si, tak sekají trávu sekačkama, foukají listí motorovejma fukarama, přitom spálejí tuny benzínu a oleje, a je jim to jedno. Po nás potopa. Jako na Titaniku, na horní palubě se tančí a loď se potápí! To si může Greta hubu roztrhnout a není to nic platný.

A taky, když jste mluvili vo těch počítačích, přidal se Mers, který přišel pozdě, vemte si, že takový youtubeři, kteří posílají lidem všelijaký "blbiny", mají víc peněz než ostatní, co makaj, a o těch, co dělají počítačový hry, ani nemluvím. Tak čeho si lidi váží víc, zavěsil otázku do této debaty?

A co teprve ty jejich "celebrity", vodjedou na Bali, tam vystrčejí nahej zadek na foťák a posílají to domů, aby jim ostatní záviděli. A přitom jim to ti "ostatní" platěj. A ta jejich "móda", chodějí jako trhani, a ještě jsou na to pyšní. Čím větší díra na kalhotech, tím víc jsou "in". Asi už neplatí, co zpíval Jan Werich "kdo v hadrech čeká na štěstí, ten se načeká". Teď nosejí roušky, se divím, že si taky do nich neudělají díru, bylo by jim to podobný!

No ale zpátky k našemu tématu, pravil Sars, který se ujal vedení schůzky. Vidíte sami, že lidi si nedají říct, a v tom je naše šance. Když se podíváte do minulosti, tak teta Španělská chřipka a děda "mor" řádili ve středověku a popravili miliony lidí a taky to nakonec museli vzdát. No ale víte, kolik by jich bylo dneska nebejt nás, ozvala se "cholera", která doteď dřímala v křesle jako kníže.

Děda "mor", povídá Covid, ten začal už v roce 541 v Konstantinopoli, pak na Sicílii, Španělsku, Francii, Německu, Řecku, Skandinávii, a jak jsem tuhle četl v kronice, 1680 Londýn, Vídeň, Čechy, jenom tam sto tisíc kusů!

No dyť to říkám, vzal si slovo Sars, tolik mrtvejch a jim to nestačí, furt se bijou, rvou se, tam, kde se neválčí, koukají na tu jejich televízi, a tam se zase bijou, škrtějí, střílejí a pořád natáčejí ty jejich kriminálky, vraždy, no co je to za tvory? Dokonce se rvou, lámou si kosti a stovky diváků jim fandí a říkají tomu sport! Asi pořád chtějí vidět krev.

Bodejť, povídá Ebola, dyť člověk je nejagresivnější v živočišné říši, protože jenom on dokáže zabíjet ze závisti, pro peníze, kvůli moci atd. Jenom kudlanka nábožná je horší, ta po sexuálním aktu sežere samečka.

No ale na druhou stranu lidi dokázali dost, povídá Covid, podívejte, co dokázali postavit, Američani byli už v roce 1969 na měsíci. - Ale mladej, povídá AIDS, voni taky v 70tých letech říkali, že v roce 2000 budou mít základny na měsíci, a co mají - prd! Voni taky mají "velký voči". Apropo, Američani, co jsou Američeni? To jsou potomci Španělů, Portugalců, Italů, Nizozemců, Angličanů, Němců a všech, co měli lodě, a když Kolumbus objevil tu Ameriku cestou do Indie, tak nastal "mazec".

A jak bylo jejich zvykem, obsadili a zabrali cizí území, pobili spoustu domorodců a rabovali zlato, suroviny, udělali z lidí otroky a na tom zbohatli. No měli "vynález tý doby - zbraně. To už říkával děda, že všechny vynálezy dokázali lidi zneužít. Alfred Nobel, Ciolkovskij a jiní se musejí obracet v hrobě.

Jako by jim nestačily zemětřesení, požáry, výbuchy sopek a další přírodní katastrofy, který nedokážou ovlivnit. Stejně jako neovlivnili ropu, zlato a další, co se po miliony let utvářelo, a stejně ti, co mají ty suroviny, jsou na tom dobře, aniž by se o to zasloužili. A druhejm to prodávají pěkně draho. To by mělo bejt všech lidí společně. Vod tý doby, co vymysleli peníze, to s nima jde s kopce, ale o tom už jsme mluvili.

Tak co s nima? vložil se do debaty Sars, aby jsme tady neseděli ještě tejden. Voni se utlučou sami, už teď se hádají, jedni chtějí svobodu, cestovat, druzí se bojí nakažení a smrti, to je ta jejich demokracie, nedokážou táhnout za jeden provaz jako my. My jsme nesmrtelní!!!

Karel Vacek