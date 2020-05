Vzpomínka na první Nábor hrdinů

22. května to byl přesně rok od našeho prvního náboru v Café Hruška na Mladoboleslavsku. Tehdy jsme vůbec nevěděli co čekat a měli strach, že nikdo nepřijde. Tyto obavy se rozplynuly po prvních minutách, kdy dorazili první naši hrdinové a od té doby jsme se až do večera v podstatě nezastavili.

Z prvního Náboru hrdinů. | Foto: Facebook Nábor hrdinů