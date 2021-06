Za nápadem uspřádat jarmark stojí Kateřina Rachmetov. Ta k sobě tímto nápadem přitáhla i mě Marcelu Ištvánkovou a spolu jsme začaly vymýšlet a realizovat Vostrovní Fler jarmark. Obě dvě jsme řemeslnice a atmosféru trhů máme rády. Katka Rachmetov šije krásné kousky nejen pro děti, ale i dospělé, jako různé kapsičky, taštičky, obaly na knížky, sponkovníky a další pomocníky. A já Marcela Ištvánková jsem drátenice. Černému drátu se věnuji více než 10 let a vyrábím z něj šperky pro vaše domovy. A na našem jarmarku chceme právě spojit a hlavně představit další šikovné tvůrce, kteří své výrobky dělají srdcem a s velkou pečlivostí. A prostě si užít sobotu plnou pohody a milých lidí.

A jsme strašně rádi, že můžeme po kovidu zahájit Vostrovní sezonu naším jarmarkem.

Jarmark jsme se rozhodly uspořádat na krásném místě, které je obklopeno řekou Jizerou. Vostrov open air klub je přírodní amfiteátr v městečku Mnichovo Hradiště. Na Vostrově je kompletní zázemí i s barem, na kterém budou k mání nějaké dobroty k jídlu a samozřejmě i k pití. Takže hladem a žízní rozhodně trpět nebudete. S parkováním si také nemusíte lámat hlavu, protože je přímo na Vostrově před vchodem do areálu.

Vostrovní Fler jarmarkZdroj: Vostrov team

Na jarmarku bude k vidění přibližně 30 stánků s originálními výrobky, které jejich tvůrci vytvořili s láskou a pečlivostí. Ke koupi zde najdete určitě pro každého něco. Ať už pro děti, rodiče a také babičky, dědy, tety, strejdy, kamarády. Budou tu různé šité kousky od oblečení pro děti i dospělé, až po všelijaké drobnosti jako kapsičky, kapsáře, sponkovníky, zástěrky a chňapky. Potom zde najdete krásnou keramiku, peněženky, šperky, doplňky do svých domovů, hračky a spoustu dalších zajímavých kousků. Nebudou také chybět dílničky pro děti. A tentokrát budete mít možnost vyzkoušet si s dětmi pískování skla.

No a samozřejmě bude i loutková pohádka. Ta už k našemu jarmarku prostě patří a bez ní by to nebylo ono. U té se pobaví nejen děti, ale i rodiče. To Vám zaručeně slibujeme. Máme to ozkoušené a ověřené na vlastní oči a bránice. A pohádky máme tentokrát slíbené hned dvě. Jednu před obědem a druhou po obědě.

Tak pokud chcete strávit květnovou sobotu na zajímavém a příjemném místě, určitě přijďte. Rozhodně nebudete litovat. Hodíte za hlavu všechny starosti a užijete si milou atmosféru Vostrovního Fler jarmarku. A k tomu nakoupíte třeba pro někoho originální dárky a nebo maličkost jen tak pro sebe, pro radost.

Na všechny se moc těšíme a doufáme, že si Vostrovní Fler jarmark užijeme.

Tak přijďte, uděláme si to hezký.

Autoři: Marcela Ištvánková a Katka Rachmetov plus parta z Vostrova