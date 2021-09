Všem třem našim mladíkům včetně jejich rodin je třeba poděkovat za vzornou reprezentaci místní a územní organizace, pořadatelům opět za velmi dobře připravený závod. V neposlední řadě rovněž poděkování patří DDM Mladá Boleslav, které nám velmi pomohlo s dopravou celého týmu a přípravou kluků v průběhu předešlých let.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.