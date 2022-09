V kategorii B (roč. 2004-05) získal stříbro Marek Sysel a bronz David Pekař. Ženy dokonce opanovaly celé pódium vítězů, když Barbora Kotoučová brala zlato, Natálie Hrdinová stříbro a Kristýna Mňuková bronz. První tři příčky byly kompletně obsazeny domácími i v kategorii C (roč. 2006-07) mužů. Na nejvyšší stupínek vystoupal David Verner. Pro stříbrnou medaili si doplaval Adam Pekař a bronz vylovil Kryštof Zouhar. Medailovou sbírku mladoboleslavských záchranářů rozšířili i závodníci a závodnice kategorie D (roč. 2008-09). Stříbrně se blýskl Šimon Štípek. Bronzově zazářili Vojtěch Jaček a Julia Tůmová. Nezklamala ani kategorie E (roč. 2010-11), ve které boleslavští získali zlato jak mezi ženami, tak mezi muži. Tento triumf se uskutečnil díky Bogdanovi Balecovi a Natálii Štěpánkové.

Svým stříbrem přispěla na boleslavské medailové konto i Barbora Šrámková. Mezi nejmladšími kategorie F (roč. 2012 a mladší) si zlato vyplaval Jonáš Štípek. Mezi dívkami na stříbro dosáhla Sofie Kotková a Linda Máková získala bronz. Štafetový dvojboj přinesl dalších 6 kovů. Zlato získali muži kategorie Open (Obdržal, Zouhar, Pekař A., Verner D.) i ženy kategorie Open (Bláhová, Kotoučová, Hrdinová, Mňuková). Třetí zlatou medaili připojilo kvarteto Vaněčková, Tůmová, Klotzbergová N., Štěpánková N. (kategorie 2007 a mladší). Další čtveřice mužů (Pekař D., Sysel, Líbal, Vrba) startujících v kategorii Open obohatila domácí konto o kov stříbrný. Bronzové tečky za boleslavskými úspěchy pak napsaly týmy žen Open (Výmolová, Svobodová, Klotzbergová S., Štěpánková K.) a chlapců (Štípek Š., Jaček, Baleca, Belkacem S.).

Celkem závodníci domácího pobočného spolku VZS ČČK vytěžili 9 zlatých, 9 stříbrných a 9 bronzových kovů. Slibný start mladoboleslavských záchranářů do zimní sezóny nasvědčuje tomu, že by se jim mohlo dařit, a to nejen na české, ale i zahraniční půdě. Mezi 27. zářím a 2. říjnem se totiž hned 8 boleslavských závodníků vypraví hájit barvy české reprezentace na Mistrovství světa 2022, které se bude konat v italském Riccione.

Autor: Kateřina Tancmanová