Kategorie 2010–2011

1. místo Šrámková Barbora 2010

2. místo Mannová Kristýna 2011

1. místo Baleca Bogdan 2010

2. místo Šrajer Jiří 2011

6. místo Belkacem Syfax 2010

16. místo Krajíček Jakub 2011

Kategorie 2009–2008

3. místo Štípek Šimon 2008

7. místo Jaček Vojtěch 2009

7. místo Tůmová Julia 2009

8. místo Vaněčková Aneta 2008

Kategorie 2007–2006

1. místo Verner David

2. místo Brejcha Bruno

4. místo Zouhar Kryštof

5. místo Pekař Adam

6. místo Štěpánková Karolína

14. místo Klotzbergová Simona

Kategorie 2005 a starší

3. místo Obdržal Jaroslav

2. místo Sysel Marek

8. místo Vaľko Marek

7. místo Pekař David

2. místo Hrdinová Natálie

3. místo Kotoučová Barbora

4. místo Mňuková Kristýna

7. místo Svobodová Eva

9. místo Bláhová Jana

Štafety ročníky 2007 a starší

1. místo Verner D. 2007, Zouhar K. 2006, Brejcha B. 2006, Pekař A. 2007

2. místo Obdržal J. 2003, Vaľko M. 2004, Sysel M. 2005, Pekař D. 2005

1. místo Mňuková K. 2005, Hrdinová N. 2005, Svobodová E. 2004, Kotoučová B. 2004

Štafety 2008 a mladší

3. místo Jaček V., Štípek Š., Baleca B., Balkacem S.

1. místo Vaněčková A., Mannová K., Tůmová J., Šrámková B.

Z Mladé Boleslavi odcestovalo na toto MČR 28 závodníků. A musíme podotknout, že to byli poslední nominační závody do reprezentace ČR pro rok 2022. Na výsledky o vstup do juniorské reprezentace si budeme muset ještě cca týden až 14 dní počkat a uvidíme kolik našich členů od ročníku 2004-2007 se do tohoto výběru dostane.

Celkově náš klub vybojoval 5x 1. místo, 5x 2. místo, 3x 3. místo v jednotlivcích a dále 3x 1. místo, 1x 2. místo, 2x 3. místo ve štafetách.

Celkově bych chtěla poděkovat všem našim závodníků za výbornou reprezentaci našeho klubu a našeho města Mladá Boleslav, stejně tak i všem trenérům a rodičům, kteří se podílejí na trénování a samotné podpoře všech našich závodníků.

Autor: Lenka Vernerová