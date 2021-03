Vítězství i zklamání, kniha i film. Škoda Motorsport začal vznikat před 120 lety

Čtenář reportér





Zcela výsadní postavení v historii mladoboleslavské automobilky náleží motocyklu Laurin & Klement Slavia typ B. Šlo o první motocykl, se kterým se společnost Laurin & Klement zúčastnila mezinárodního motoristického závodu. Dálkový maraton z Paříže do Berlína tehdy platil za nejnáročnější podnik na evropském území. Tovární jezdec Narcis Podsedníček se hned napoprvé zapsal do historie, když do cíle dojel jako první ve své třídě - přesto nebyl vyhlášen vítězem.

Motocykl Škoda Slavia | Foto: Škoda Auto