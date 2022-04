V juniorské kategorii se zaslouženě probojoval do finále Lukáš Hamáček, který následně obsadil druhé místo a odvez si titul vicemistra ČR. Velmi dobře si vedl i Mário Lazo, který i přes zdravotní potíže obsadil 4. místo. Na 17.-18. místě se umístil Jan Slánský, na 19. místě Eliška Švarzová a na 20.–21. místě Jakub Salaky.

V kategorii A – děti do 12 let si skvěle vedla Natálie Pánková, která v této kategorii skončila mezi ženami na 1. místě. Navíc se jako jediná žena probojovala do finálové osmičky a nakonec se umístila na 3. místě. V téže kategorii se na 6. místě umístil Jakub Popovič a na 8. místě Matyáš Hamáček.

V kategorii B – děti do 10 let obsadil Jan Popovič 3. místo. Jen o kousek unikl postup do finálové čtyřky Nikole Liďákové, která nakonec obsadila krásné 5.místo. Dále na 11. místě skončila Kateřina Švarzová, na 21. místě Eliška Slánská a na 23. místě Antonín Štěpánek.

V kategorii C – děti do 8 let obsadila 6. místo Dominika Liďáková, která byla jedinou zástupkyní boleslavských capoeiristů v této kategorii.

V dospělých kategoriích měla letos Mladá Boleslav svoje zástupce jen v kategorii B. Krásnou osmou příčku v ní obsadil Radek Škrobach. Mistr Evropy z roku 2019, který i přes své akrobatické dovednosti nestačil na své soupeře. Na 14. místě se umístil Václav Řehoř a na 19. místě se umístil Josef Crkal.

Na své svěřence je velmi hrdý trenér boleslavských capoeiristů Karel Popovič: „Mistrovství se konalo kvůli covidové přestávce po třech letech, máme radost, že jsme se mohli setkat s přáteli z celé republiky. Je skvělé, že všichni soutěžící udělali velké pokroky a celkově si mistrovství užili,“ řekl Popovič. Mistrovství vnímá i jako motivaci do dalších tréninků: „Každá soutěž sportu samozřejmě prospívá, ten náš není výjimkou. Všichni boleslavští předvedli krásné hry, ukázali to nejlepší, co v nich je. Teď to musíme využít při další práci,“ dodal. Další zastávkou bude otevřené mistrovství SK v Nových Zámcích.

Autor: Karel Popovič

