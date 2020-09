Tentokrát to byl už 22. ročník, roky prostě rychle letí … Letos se ve volnočasovém areálu v sobotu 29. srpna sešlo k soutěžnímu klání celkem 16 družstev, což bylo sice méně než loni, ale na dramatičnosti a bojovnosti hasičů to neubralo. Mužských družstev bylo 9, ženských 7, děti nesoutěžily. Samozřejmě, že taková soutěž potřebuje pořádnou přípravu, a tak se v pátek před soutěží připravovala v hasičské zbrojnici nejenom technika, ale i občerstvení pro soutěžící a diváky.

Sobotní den byl nic moc, chladno, chvílemi déšť, ale v průběhu soutěže se přece jen vyjasnilo. Už kolem sedmé ráno se to začalo v areálu hemžit nejen těmi, kteří připravovali areál pro soutěžní družstva, posezení a občerstvení pro přítomné a soutěžící hasiče. Ti se začali sjíždět po osmé hodině a před devátou to na areálu vypadalo skoro jako v kempu: co družstvo to přístřešek. Jen od dovolenkové iluze odváděly pozornost hasičské stříkačky, hadice a další hasičské nádobíčko a pálící slunce. Za nějakou dobu začaly také areálem vonět bramboráky a klobásy, zájem byl i o párky v rohlíku a pití.

A posilnění závodníci se připravovali na nelítostný souboj o každou desetinu vteřiny. Ten začal jako vždy v devět hodin, kdy velitel jednotky Štěpán Dvořák zavelel nástup soutěžících a jednatelka sboru Jiřina Horejšová přivítala nastoupivší jednotky, rozhodčí, přítomné diváky. Přesto, že terén nebyl ideální, byl mokrý a klouzalo to po něm, naši bojovali jako diví a tak si zcela zaslouženě vydobyli 1. příčku. Ženy už tak úspěšné nebyly, ale to nevadí! Není přece nutné vždy zvítězit, ale zúčastnit se, že? Třeba příští rok budou stát „na bedně“ i ony.

Ale pozor! Memoriálovou dopolední soutěží ve volnočasu sportovní hasičské klání neskončilo. Odpoledne se naši zúčastnili ještě soutěže ve Veselé. Proti ránu si naše ženy polepšily o jeden stupínek a skončily na 5. místě. Muži se dali dohromady s kolegy z Nové Vsi a ve smíšeném složení Jan Kertész, Radek Zelinka, Lukáš Bígl, Jan Pelech z Bakova a Ondřej Hašek, Petr Sagasser, Tomáš Burda z Nové Vsi získalo toto družstvo časem 16,68 sek. zasloužené 1. místo. A to přesto, že někteří běželi jinou pozici, než na jakou jsou zvyklí. Prostě se dá říci, že se hasičům bakovské posvícení v tomto směru povedlo!

Jaroslava Čermáková