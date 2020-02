Vančurova ulice v Mladé Boleslavi

/FOTOGALERIE/ Kdysi lemovaly stráň parku Štěpánka keře. Dnes tam parkují auta. Stačilo by málo, a to vysadit tam znovu živý plot nebo tam nalajnovat žlutou čáru nebo tam může sem tam zavítat městká policie. Mohla by tam být i značka, která by nařizovala parkování podél chodníku atd.

Vančurova ulice v Mladé Boleslavi | Foto: Ivan Bohuslav