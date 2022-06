94 letá Václava Buriánová ze župy Fügnerovy Sokola Benátky nad Jizerou se narodila se do rodiny, jejíž sokolská historie sahá až do 19. století, a to nejen v Čechách, ale i za mořem v Americe. Cvičila již na sletu v r. 1938 a pak po válce 1948. Byl by to dlouhý výčet co všechno udělala pro Sokol. Její aktivity sahají až do první republiky. Okrsková cvičení, loutkové divadlo, šibřinky, atd. Až r. 1948 učinil konec sokolskému snažení.