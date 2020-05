Po březnu nakročil duben. Není jiný, než byl ten loňský. Ptáci zpívají, kytky kolem voní, i řeka s námi zůstává proudná jak dřív. Však se po vlastnosti jmenuje. To jenom my máme starostí nečekané a chvílemi strach. Z nepoznaného.

Ilustrační fotografie. | Foto: Deník

Vzpomínáte na prošedivělého podivína s pokřikem: „Příroda vám všechno vrátí!“? Na tu zvláštní roli? Spoustu let už se počítám mezi věřící, uvěřil jsem v sílu a opravdovost přírody. Schopnost uzdravovat, v splývání umožnit člověku posun do sféry klidu, nenásilí. Po hrstkách nastupující rekonvalescence. Dostáváme čerstvě za vyučenou, ale nevěřím, že to nepřejde. Kdejaký les, parky a lesoparky, jsou lidmi poprvé přetékající. Odráží útěky z měst, továren, veřejných sportovišť – míst, kde je současně poloprázdno. Přírodu dneska potřebujeme! Pobere nás i přes zaplněná parkoviště a hlavy na chvilku vyčistí. A jednou – já v to opravdu věřím – až se vzduch ohřeje a znesnadní kapénkové šíření; medicína - až mezitím postoupí dál, mizérii společně zlomí vaz.