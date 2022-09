Zatímco většina umělců momentálně pracuje na dokončení svých děl, organizátoři už chystají sobotní graffiti jam na tangentě, kde budou mít možnost tvořit i samotní návštěvníci. „S producenty jsme se dohodli, že do festivalu chceme co nejvíce zapojit veřejnost, oslovit různé věkové skupiny a dát také prostor mladým začínajícím umělcům. Festival Město=Galerie může z pohledu rozvoje veřejného prostoru dát Mladé Boleslavi nový impuls. Věříme, že město a jeho industriální prostředí můžeme pomocí tohoto umění dlouhodobě kultivovat,“ říká Ladislav Kučera, ředitel Nadačního fondu Škoda Auto, který premiérový ročník do Mladé Boleslavi přinesl.

Vyvrcholení celého street art festivalu Město=Galerie v Mladé Boleslavi obstará v sobotu na tangentě velkolepá hudební párty.

Autor: Karel Smetana

