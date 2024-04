V Kostelci nad Černými lesy se uskutečnil poslední turnaj letošního ročníku přeboru mladších žáků skupina 3.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Zdeněk Vaiz

Šest týmů je tradičně rozděleno do dvou skupin. V Kostelci se utkaly celky Panthers Praha, ACEMA Sparta Praha Pink (dívčí klub), Sport Eden Beroun, FC Baracudas Slaný, ACEMA Sparta Praha Grey a domácí Vlci Kostelec nad Černými lesy.

Každý turnaj se hraje systémem dvě skupiny po třech a po té o pořadí. I když se v této kategorii tabulky nevytváří, je o co hrát, neboť vítězové postoupí o koš výš a poražení zase níž.

Turnaj nabídl velmi pěkné zápasy, kde kluci i dívky předvedli výborné výkony. Velmi dobře hrály dívky Sparty, které se dostaly do zápasu o vítězství. Pro některé hráče i hráčky to byl poslední turnaj v této kategorii. Rozloučení s kategorií mladších žáků se všem povedla a mnozí ukázali co vše již umí a bylo toho hodně.

Turnaj byl výborně připraven a domácí pořadatelé i trojice rozhodčích si zaslouží velkou pochvalu.

Mladým hráčům se zahnutou florbalkou a míčem děravým popřejme klidný průběh školního roku a všem přání zůstaňte u tohoto pěkného sportu.

Hráčům a hráčkám co přestupují do vyšší kategorie přeji hodně štěstí. A nezapomeňte v sobotu je superfinále v O aréně, tak sledujte své vzory.

Ladislav Beran, dědeček, který přijel sledovat vniuka v dresu Vlků