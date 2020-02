Ať už na sídlišti v Severním městě, podél Jičínské, na Starém městě nebo na Ptácké kolem Česany se v kteroukoliv hodinu po Boleslavi pohybují lidé na kolech. Nejsou však navlečení v závodním cestou na trénink, ani jen mladí, štíhlí a fit, nýbrž jsou to lidé všech věkových kategorií, v civilním oblečení, na kolech vlastních i těch růžových sdílených Rekolech, která v Mladé Boleslavi díky souhře města a Nadačního fondu Škoda Auto fungují od loňského léta.

"Nakoupit, protože pěšky už bych to nezvládla, ale na kole si dojedu, kam chci a do košíku naložím, co potřebuji."

"Do kanceláře, protože tam budu rychleji než autem a ještě si ráno i cestou domů vyčistím hlavu."

"Když prší, vezmu raději rekolo, protože jsem v práci rychleji a zmoknu méně než pěšky."

To jsou jen některé z odpovědí, které dostanete, když se začnete v ulicích Mladé Boleslavi ptát lidí, v čem jim doprava na kole usnadňuje život. K ideálu má síť měštských cyklostezek ještě daleko, často chybí moderní a bezpečné řešení na křižovatkách po vzoru Nizozemska či Dánska a dodnes jsou místa, kde musí člověk jet mezi auty. A přesto je evidentní, že lidé po městě na kolech jezdí, a nic na tom nezměnila ani kalendářní zima. Potvrzují to i čísla společnosti Rekola: aktuálně je v Mladé Boleslavi v zimním provozu nasazeno 60 kol a díky nim lidé v prosinci a lednu udělali bezmála 10 000 jízd. V průměru tak lidé použili každé rekolo 2-3krát denně. I v Mladé Boleslavi se potvrzuje zkušenost ze zahraničí: lidé jezdí na kolech, pokud k tomu mají alespoň základní bezpečnou infrastrukturu (v Boleslavi aktuálně cca 34 km městských stezek a další jsou v přípravě), mají svá kola kde zaparkovat a když mohou kdykoliv použít sdílená kola. Magistrát ve spolupráci s Compagem vloni cyklodopravě pomohl mimo jiné také tím, že po městě rozmístil mnoho dalších cyklostojanů pro komfortní parkování.

Rekola se v Boleslavi etablovala od loňského července a počáteční obavy, jak ve městě automobilů, navíc v době prázdnin, taková dopravní inovace uspěje, brzy vystřídalo nadšení na všech stranách: od července do konce listopadu se v Boleslavi na rekolech najezdilo bezmála 50 000 jízd, flotila se postupně zvětšila ze 60 kol na 100 a přání, aby se systém sdílených kol dále rozšířil i k nim, začaly vyjadřovat i okolní obce, často zahlcené auty. Boleslav se tak hned během pilotního provozu stala úspěšným cykloměstem. Magistrát ve spolupráci s Nadačním fondem ŠKODA AUTO navíc pomohl i tím, že prvních 15 minut jízdy hradí, takže jediné, co musejí lidé udělat sami, je stáhnout si do mobilu přehlednou aplikaci Rekola (www.rekola.eu), jednoduše se zaregistrovat a potom už jezdit, jezdit a jezdit.

Podpora aktivní dopravy po městě, tedy pěšky, na kole či na koloběžkách, je pro stále více měst v Evropě prioritou. A to ať už s ohledem na čistotu vzduchu, snižování hluku, podpory zdravého životního stylu nebo jen pragmatické pochopení, že více aut se už do ulic nevejde. Díky kolům mají lidé mají na výběr, jak se mohou po městě pohybovat. A vzhledem k tomu, že více než polovina všech jízd autem probíhá do vzdálenosti 5 km, je pro řadu obyvatel přestup na kolo vítanou alternativou, ať kalendář ukazuje zimu nebo léto.

Trefně to shrnul Morten Kabell, dlouholetý náměstek starosty Kodaně pro dopravu a CEO světově vyhledávané poradenské společnosti Copenhagenize Design Co.: "Lidé se mne často ptají, jak jsme to dokázali, že jsme v Kodani vybudovali tolik cyklostezek a že u nás dnes lidé tolik jezdí na kole. Moje odpověď je vždy stejná: Jak jste to dokázali vy, že jste dosud mohli investovat do něčeho jiného než do cyklodopravy? Vždyť je to ten nejlevnější způsob, jak lidem - tedy i voličům - zajistit rychlý, komfortní a bezpečný způsob dopravy po městě. Tak se přece chová každý řádný hospodář."

Roman Meliška

V Mladé Boleslavi mohou nyní lidé používat 60 sdílených rekol, jejich aktuální pozici vidí vždy v mobilní aplikaci Rekola na svém mobilu.