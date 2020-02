Každý rok se již v průběhu měsíce února v naší stanici objeví první mládě zajíčka. Sezona zaječích mláďat totiž v přírodě připadá právě na tento měsíc a není tak žádnou výjimkou se s takovýmto mrňouskem v přírodě potkat.

Zajíček v poděbradské stanici. | Foto: Luboš Vaněk

Počasí však není nebezpečím, které na takto malé mládě číhá. Zajíčci jsou totiž plně přizpůsobeni pobytu venku, a to i tím, že se narodí osrstění a vidí. Dokonce ani nemají žádnou noru nebo domeček, do kterého by se mohli schovat.