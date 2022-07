V kategorii Mladší žákyně I (2014–2013) vybojovaly Ema Bodláková a Johana Kadeřábková 12. místo z celkového počtu 16 týmů. Pro Johanku to byly teprve druhé závody v životě a navíc soutěžila ve vyšší kategorii než by správně měla a sestavy zvládla moc krásně.



V kategorii Mladší žákyně II (2012–2011) závodilo hned 17 dvojic. Barbora Příhodová a Adéla Jačková společné sestavy trénovaly pouze dvakrát a i přes to obdržely třetí nejvyšší známku na lavičkách a celkově se umístily na fantastickém, leč nepopulárním 4. místě. Ema Šturmová a Klára Čížková zářily především na prostných kde získaly nejvyšší známku ve své kategorii a společně vybojovaly 2. místo!



Starší děvčata, která si závod přijela především užít, závodila v kategorii Starší žákyně IV, kde byla konkurence hned 18 týmů. Markéta Baxant a Sofie Klabanová se umístily na výborném 6. místě a Nikol Zavacká s Magdalenou Zámostnou předvedly nejlepší sestavu na kladině ve své kategorii. Štěstí jim ale nebylo úplně nakloněno a i když měly s dvojicí na třetím místě shodný počet o "vítězi" rozhoduje známka na prostných a tak holky skončily těsně pod stupni vítězů.