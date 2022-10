Do Turnaje "stoletých" se přihlásil rekordní počet dvojic

/FOTOGALERIE/ Na tenisových kurtech na Štěpánce se v sobotu 24. září uskutečnil tradiční a populární turnaj „Stoletých“, kdy deblová dvojice musela mít v součtu věku minimálně 100 let, v případě smíšené dvojice 90 let. Přihlásilo se rekordních 17 dvojic, které ve 4 základních skupinách sehráli utkání každý s každým a první dvě dvojice ze skupiny postoupily mezi 8 nejlepších, kde pak už vyřazovacím způsobem sehráli zápasy až do finále.

Z Turnaje „Stoletých“ na tenisových kurtech na Štěpánce v Mladé Boleslavi. | Foto: Ferdinand Butaš

Dvojice, které skončily na 3. a 4. místech sehráli totéž o konečné pořadí. Do semifinále se probojovali Karel Kozák a Petr Hašl, Mirek Bejr a Pavel Kudláček, Martin Herman a Dagmar Muschalíková, Ferdinand Butaš st. A Ferdinand Butaš ml. Ve finále potvrdili roli favorita Ferdinand Butaš st. a Ferdinand Butaš ml., když vyhráli nad dvojicí Karel Kozák a Petr Hašl. Závěrečný tenisový turnaj v deblu byl věnován Jaromíru Červinkovi Třetí místo obsadil pár Martin Herman a Dagmar Muschalíková. Soutěž útěchy zvládla nejlépe dvojice Petr Dostál a Mirek Macoun. Celý turnaj proběhl za krásného počasí. Všem hráčům je třeba poděkovat za účast a předvedené výkony a také za tradičně výborné občerstvení Liborovi a jeho dceři. Všichni hráči dostali od pořadatele ceny a věříme, že byli spokojeni s úrovní turnaje a těšíme se na další ročník. Autor: Vladimír Nejedlý, LTC Mladá Boleslav