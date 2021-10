Přihlásilo se 12 párů, které ředitel turnaje Vladimír Nejedlý rozdělil do 3 skupin. O konečném umístění rozhodly vzájemné zápasy podle pořadí ve skupinách.

/FOTOGALERIE/ Na závěr tenisové sezóny roku 2021 se v sobotu uskutečnil oblíbený Turnaj stoletých Memoriál Františka Glasera ve čtyřhře, ve kterém věk každého páru po sečtení přesahoval 100 let.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.