Exkluzivně se divákům představí na jednom jevišti tři držitelé Ceny Thálie, a to Petr Mikeska (Antonio Salieri), Daniel Bambas j. h. (Wolfgang Amadeus Mozart) a Radim Madeja (Josef II.).

Amadeus Petera Shaffera byl poprvé na divadle uveden v roce 1979 v Londýně v Royal National Theatre, v režii sira Petera Halla. V roce 1980 následovalo uvedení na newyorské Broadwayi. Hru neminuly hlavní divadelní ceny (Evening Standard Award for Best Play, Drama Desk Award for Outstanding New Play,Tony Award for Best Play).

Peter Shaffer (1926–2016) byl anglický dramatik, který napsal zhruba dvacítku divadelních her různých žánrů, například Královský hon na slunce (1964), Černá komedie (1965), Equus (1973), Andělika a laskavec (1987), nebo Dar Gorgony (1992). Je také autorem scénáře filmu Amadeus, který natočil Miloš Forman v roce 1984. Shaffer za něj získal Oscara (celkem film, který se natáčel v Československu, získal 8 Oscarů a další 4 nominace).

Amadeus pracuje s historickými fakty velmi volně. Fáma, že Antonio Salieri zabil Wolfganga A. Mozarta, existovala už na začátku 19. století. V roce 1830 si tento námět vybral Alexandr Puškin a napsal drama Mozart a Salieri, kde je Salieri vrahem Mozarta. Neexistuje žádný reálný důkaz o tom, že by Salieri byl Mozartovým vrahem.

K negativnímu vnímání Salieriho přispěla jak Shafferova hra, tak celosvětově proslulý film Amadeus. Příběh vypráví soubor průměrnosti a geniality, kterou spolu svádí Antonio Salieri a Wolfgang Amadeus Mozart.

Režisér Pavel Khek se tentokrát rozhodl spolupracovat s výtvarnicí Michalou Horáčkovou-Hořejší a do svého týmu přivedl nově i hudebníka Davida Hlaváče. Diváci se mohou těšit na živý operní zpěv, který budou v alternaci zpívat Eva Kývalová j. h. nebo Nikola Uramová j. h.

Denisa Kábrtová