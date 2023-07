/FOTOGALERIE, VIDEO/ Chcete si užít krásy naší nádherné vlasti z „ptačí perspektivy“? A dokonce si určit jakékoliv místo podle svého výběru? Tak to musíte zamířit na letiště do středočeských Zbraslavic.

Z vyhlídkového letu z letiště ve Zbraslavicích. | Foto: Vladimír Havlíček

Vybral jsem si Posázaví. „Letadélkem“ jsme rychlostí mezi 130 až 150 kilometry za hodinu vyrazili směr Čestín, Petrovice II, Kácov, Český Šternberk a přes Zruč nad Sázavou zpět na domovské letiště ve Zbraslavicích.

Zdroj: Youtube

Pohled na místa, kde člověk vyrostl a jsou mu tedy dobře známá, jsou z výšky naprosto uchvacující. Může vidět hrad Český Šternberk, meandrující řeku Sázavu či vodní nádrž Švihov, lidově zvanou Želivka u Zruče nad Sázavou. A také díky šikovnému a ochotnému pilotovi zakroužit nad chaloupkou, kde vyrostl a má zapuštěné kořeny.

A co pro mě bylo největším zážitkem? Let nad Losinským údolím z Losin do Kácova. „Lidé si neuvědomují krásy tohoto místa a celého Posázaví. Letěl jsem nad Jižní Amerikou a můžu říct, že je to naprosto srovnatelné,“ okomentoval pilot Vladan Brunclík můj údiv z krás Losinského údolí.