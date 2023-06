/FOTOGALERIE, VIDEO/ Víte, kde najít soutok řek, označovaný jako jeden z nejhezčích a nejromantičtějších v Česku? A v jakém americkém filmu najde slavný herec Edward Norton ve vodě koupající se, ještě slavnější herečku Jessicu Biel? Je to soutok řek Želivky a Sázavy v Souticích u Zruče nad Sázavou.

Na soutoku řek Želivky a Sázavy v Souticích u Zruče nad Sázavou. | Foto: Vladimír Havlíček

Není divu, že si toto místo pod skalním ostrohem, kde se líně vlekoucí křišťálově čistá Želivka vlévá do dravější hnědožluté Sázavy, vyhlédl americký režisér Neil Burger. Scéna ve filmu Iluzionista odpovídá místní romantické rozevláté krajině. Právě zde iluzionista Eisenheim nachází ve vodách Želivky a Sázavy svou lásku, hraběnku Sofii. Toto setkání je důležitou scénou tohoto romantického filmu, inspirovaného životem vídeňského následníka trůnu - prince Leopolda z dob Rakouska-Uherska.

Zdroj: Youtube

Soutok tak rozdílných řek, jakými jsou Sázava a Želivka, se nachází ve Středočeském kraji, na rozmezí benešovského a kutnohorského okresu. Je ukryt pod stromy hluboce skloněnými nad hladinou řek, pod kamenným ostrohem. Je přístupný od Soutic, ze kterých tam vede uzounká silnička z místní části Kopečky. Poslední desítky metrů se přes louku klikatí k ostrohu jen pěšinka.

Tip na výlet: Veřejová skála časoprostorovou trhlinou? Území vykazuje anomálie

V nevelkých Souticích je několik drobných sakrálních památek a malý zámeček. K obci náleží ještě části Černýš, Kalná a chatová osada Borka.

Zdroj: Youtube

Romantické drama spisovatele Stevena Millhausera The Illusionist o nenaplněné lásce dvou mladých lidí kvůli rozdílnému společenskému postavení skončí tragicky. Díky filmu se však soutok, ukrytý hluboko v přírodě, dostal do povědomí diváků na celém světě. My oproti nim máme výhodu, můžeme ho kdykoliv navštívit. A při tom řešit neřešitelné dilema: „Je hezčí při východu slunce, či při jeho západu?“

Vladimír Havlíček